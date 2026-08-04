Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому на стол традиционно подают простые постные блюда из сезонных продуктов. Главный символ праздника – яблоки, поэтому именно они становятся основой большинства десертов и выпечки, сообщает 24 Канал. Чаще всего готовят пироги, шарлотку, штрудель, оладьи, запеченные яблоки, а также компоты и варенье.

Как приготовить воздушный яблочный десерт без сахара?

Время: 30 минут + 40–60 минут в холодильнике

30 минут + 40–60 минут в холодильнике Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 600 граммов очищенных яблок;

– 250 – 300 миллилитров воды;

– 40 – 50 граммов желатина;

– ваниль по вкусу;

– сахарозаменитель по вкусу.

Что приготовить на десерт: смотрите видео

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кусочками и переложите в кастрюлю. Влейте воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. Варите яблоки примерно 10 минут, пока они не станут очень мягкими и не начнут разваливаться. Снимите кастрюлю с огня и дайте массе немного остыть, чтобы она была горячей, но не кипящей. Измельчите яблоки блендером до однородного пюре. Добавьте желатин, ваниль и сахарозаменитель по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы желатин растворился в теплой массе. После этого взбивайте яблочную смесь миксером 15 – 20 минут, пока она не станет светлой, пышной и воздушной, похожей на взбитые белки. Форму застелите пергаментом, перелейте в нее массу и разровняйте. Поставьте десерт в холодильник на 40 – 60 минут, чтобы он застыл. Готовый яблочный десерт нарежьте кусочками и подавайте охлажденным.

Как испечь пирог с яблоками на кефире?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов яблок;

– 250 миллилитров кефира;

– 250 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками и по желанию посыпьте корицей. Взбейте яйца с сахаром, влейте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Смажьте форму маслом, вылейте половину теста, распределите яблоки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах 40 – 45 минут до появления румяной корочки. После выпечки дайте пирогу остыть 10 – 15 минут.

Как приготовить идеальную шарлотку с яблоками?

Время: 35 – 40 минут

35 – 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 – 5 яблок;

– 4 яйца;

– 180 граммов сахара;

– 180 граммов муки;

– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими дольками. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы. Небольшими порциями добавьте просеянную муку. Выложите яблоки на дно формы или аккуратно смешайте их с тестом. Перелейте массу в форму и слегка разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 градусах примерно 35 – 40 минут, не открывая духовку по крайней мере в течение первых получаса.

Что добавить в штрудель с яблоками

Время: 35 – 40 минут

35 – 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов слоеного теста;

– 500 граммов яблок;

– 80 граммов сахара;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов сливочного масла;

– 40 граммов панировочных сухарей;

– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте их с сахаром, корицей и заранее размоченным изюмом. Лист теста смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями. Равномерно распределите начинку, оставляя свободными края, после чего аккуратно сверните плотный рулет. Переложите штрудель на противень швом вниз, еще раз смажьте поверхность маслом и сделайте несколько небольших проколов. Выпекайте около 35 – 40 минут при 190 градусах до образования красивой золотистой корочки.

Оладьи с яблоками

Время: 15 минут

15 минут Порций: не указано

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 250 миллилитров кефира;

– 220 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки соды;

– растительное масло для жарки.

Приготовление: