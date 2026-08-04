Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому на стол традиционно подают простые постные блюда из сезонных продуктов. Главный символ праздника – яблоки, поэтому именно они становятся основой большинства десертов и выпечки, сообщает 24 Канал. Чаще всего готовят пироги, шарлотку, штрудель, оладьи, запеченные яблоки, а также компоты и варенье.
Как приготовить воздушный яблочный десерт без сахара?
- Время: 30 минут + 40–60 минут в холодильнике
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 600 граммов очищенных яблок;
– 250 – 300 миллилитров воды;
– 40 – 50 граммов желатина;
– ваниль по вкусу;
– сахарозаменитель по вкусу.
Что приготовить на десерт: смотрите видео
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- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кусочками и переложите в кастрюлю.
- Влейте воду, поставьте на плиту и доведите до кипения.
- Варите яблоки примерно 10 минут, пока они не станут очень мягкими и не начнут разваливаться. Снимите кастрюлю с огня и дайте массе немного остыть, чтобы она была горячей, но не кипящей.
- Измельчите яблоки блендером до однородного пюре. Добавьте желатин, ваниль и сахарозаменитель по вкусу.
- Хорошо перемешайте, чтобы желатин растворился в теплой массе. После этого взбивайте яблочную смесь миксером 15 – 20 минут, пока она не станет светлой, пышной и воздушной, похожей на взбитые белки.
- Форму застелите пергаментом, перелейте в нее массу и разровняйте.
- Поставьте десерт в холодильник на 40 – 60 минут, чтобы он застыл.
- Готовый яблочный десерт нарежьте кусочками и подавайте охлажденным.
Как испечь пирог с яблоками на кефире?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов яблок;
– 250 миллилитров кефира;
– 250 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 70 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками и по желанию посыпьте корицей.
- Взбейте яйца с сахаром, влейте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности.
- Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам.
- Смажьте форму маслом, вылейте половину теста, распределите яблоки и залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 180 градусах 40 – 45 минут до появления румяной корочки.
- После выпечки дайте пирогу остыть 10 – 15 минут.
Как приготовить идеальную шарлотку с яблоками?
- Время: 35 – 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 – 5 яблок;
– 4 яйца;
– 180 граммов сахара;
– 180 граммов муки;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими дольками.
- Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы.
- Небольшими порциями добавьте просеянную муку.
- Выложите яблоки на дно формы или аккуратно смешайте их с тестом.
- Перелейте массу в форму и слегка разровняйте поверхность.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 35 – 40 минут, не открывая духовку по крайней мере в течение первых получаса.
Что добавить в штрудель с яблоками
- Время: 35 – 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов слоеного теста;
– 500 граммов яблок;
– 80 граммов сахара;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов сливочного масла;
– 40 граммов панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Смешайте их с сахаром, корицей и заранее размоченным изюмом.
- Лист теста смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями.
- Равномерно распределите начинку, оставляя свободными края, после чего аккуратно сверните плотный рулет.
- Переложите штрудель на противень швом вниз, еще раз смажьте поверхность маслом и сделайте несколько небольших проколов.
- Выпекайте около 35 – 40 минут при 190 градусах до образования красивой золотистой корочки.
Оладьи с яблоками
- Время: 15 минут
- Порций: не указано
Ингредиенты:
– 2 яблока;
– 250 миллилитров кефира;
– 220 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки соды;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Смешайте кефир, яйцо и сахар до однородной массы.
- Добавьте просеянную муку с содой и замесите густое тесто без комочков.
- Яблоки очистите, натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками и сразу добавьте в тесто.
- Оставьте массу на 10 минут, чтобы она стала немного более воздушной.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи.
- Обжаривайте их по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.