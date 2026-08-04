Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тож на стіл традиційно ставлять прості пісні страви із сезонних продуктів. Головний символ свята – яблука, тому саме вони стають основою більшості десертів і випічки, інформує 24 Канал. Найчастіше готують пироги, шарлотку, штрудель, оладки, запечені яблука, а також компоти та варення.

Як приготувати повітряний яблучний десерт без цукру?

  • Час: 30 хвилин + 40 – 60 хвилин у холодильнику
  • Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:
– 600 грамів очищених яблук;
– 250 – 300 мілілітрів води;
– 40 – 50 грамів желатину;
– ваніль до смаку;
– замінник цукру до смаку.

Що приготувати на десерт: дивіться відео

Приготування:

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  1. Яблука очистьте від шкірки та серцевини, наріжте шматочками й перекладіть у каструлю.
  2. Влийте воду, поставте на плиту та доведіть до кипіння.
  3. Варіть яблука приблизно 10 хвилин, доки вони стануть дуже м’якими й почнуть розпадатися. Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути, щоб вона була гарячою, але не киплячою.
  4. Перебийте яблука блендером до однорідного пюре. Додайте желатин, ваніль і замінник цукру до смаку.
  5. Добре перемішайте, щоб желатин розчинився у теплій масі. Після цього збивайте яблучну суміш міксером 15 – 20 хвилин, доки вона стане світлою, пишною та повітряною, схожою на збиті білки.
  6. Форму застеліть пергаментом, перелийте в неї масу та розрівняйте.
  7. Поставте десерт у холодильник на 40 – 60 хвилин, щоб він стабілізувався.
  8. Готовий яблучний десерт наріжте шматочками та подавайте охолодженим.

Як спекти пріг з яблуками на кефірі?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів яблук;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 70 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

  1. Очистіть яблука від шкірки та серцевини, наріжте тонкими скибочками й за бажанням посипте корицею.
  2. Збийте яйця з цукром, влийте кефір і рослинну олію, перемішайте до однорідності.
  3. Просійте борошно з розпушувачем і поступово додайте до рідких інгредієнтів.
  4. Змастіть форму олією, вилийте половину тіста, розподіліть яблука і залийте рештою тіста.
  5. Випікайте при 180 градусах 40 – 45 хвилин до рум’яної скоринки.
  6. Після випікання дайте пирогу охолонути 10 – 15 хвилин.

Як зробити ідеальну шарлотку з яблуками?

  • Час: 35 – 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 4 – 5 яблук;
– 4 яйця;
– 180 грамів цукру;
– 180 грамів борошна;
– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  1. Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте невеликими часточками.
  2. Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси.
  3. Невеликими порціями додайте просіяне борошно.
  4. Викладіть яблука на дно форми або обережно змішайте їх із тістом.
  5. Перелийте масу у форму й злегка розрівняйте поверхню.
  6. Випікайте при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин, не відкриваючи духовку принаймні протягом перших пів години.

Що додати у штрудель з яблуками

  • Час: 35 – 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 250 грамів листкового тіста;
– 500 грамів яблук;
– 80 грамів цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів вершкового масла;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

  1. Яблука очистіть і наріжте невеликими кубиками.
  2. Змішайте їх із цукром, корицею та заздалегідь розпареним ізюмом.
  3. Лист тіста змастіть маслом і злегка присипте сухарями.
  4. Рівномірно розподіліть начинку, залишаючи вільними краї, після чого акуратно скрутіть щільний рулет.
  5. Перекладіть штрудель на деко швом донизу, ще раз змастіть поверхню маслом і зробіть кілька невеликих проколів.
  6. Випікайте близько 35 – 40 хвилин при 190 градусах до утворення красивої золотистої скоринки.

Оладки з яблуками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: не вказано

Інгредієнти:
– 2 яблука;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 220 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки соди;
– рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Змішайте кефір, яйце та цукор до однорідної маси.
  2. Додайте просіяне борошно з содою та замісіть густе тісто без грудочок.
  3. Яблука очистіть, натріть на крупній тертці або наріжте невеликими кубиками й одразу додайте до тіста.
  4. Залиште масу на 10 хвилин, щоб вона стала трохи пухкішою.
  5. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та викладайте тісто столовою ложкою, формуючи акуратні оладки.
  6. Обсмажуйте їх по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.