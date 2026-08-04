Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тож на стіл традиційно ставлять прості пісні страви із сезонних продуктів. Головний символ свята – яблука, тому саме вони стають основою більшості десертів і випічки, інформує 24 Канал. Найчастіше готують пироги, шарлотку, штрудель, оладки, запечені яблука, а також компоти та варення.

Як приготувати повітряний яблучний десерт без цукру?

Час: 30 хвилин + 40 – 60 хвилин у холодильнику

30 хвилин + 40 – 60 хвилин у холодильнику Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 600 грамів очищених яблук;

– 250 – 300 мілілітрів води;

– 40 – 50 грамів желатину;

– ваніль до смаку;

– замінник цукру до смаку.

Що приготувати на десерт: дивіться відео

Приготування:

Яблука очистьте від шкірки та серцевини, наріжте шматочками й перекладіть у каструлю. Влийте воду, поставте на плиту та доведіть до кипіння. Варіть яблука приблизно 10 хвилин, доки вони стануть дуже м’якими й почнуть розпадатися. Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути, щоб вона була гарячою, але не киплячою. Перебийте яблука блендером до однорідного пюре. Додайте желатин, ваніль і замінник цукру до смаку. Добре перемішайте, щоб желатин розчинився у теплій масі. Після цього збивайте яблучну суміш міксером 15 – 20 хвилин, доки вона стане світлою, пишною та повітряною, схожою на збиті білки. Форму застеліть пергаментом, перелийте в неї масу та розрівняйте. Поставте десерт у холодильник на 40 – 60 хвилин, щоб він стабілізувався. Готовий яблучний десерт наріжте шматочками та подавайте охолодженим.

Як спекти пріг з яблуками на кефірі?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яблук;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 70 мілілітрів рослинної олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Очистіть яблука від шкірки та серцевини, наріжте тонкими скибочками й за бажанням посипте корицею. Збийте яйця з цукром, влийте кефір і рослинну олію, перемішайте до однорідності. Просійте борошно з розпушувачем і поступово додайте до рідких інгредієнтів. Змастіть форму олією, вилийте половину тіста, розподіліть яблука і залийте рештою тіста. Випікайте при 180 градусах 40 – 45 хвилин до рум’яної скоринки. Після випікання дайте пирогу охолонути 10 – 15 хвилин.

Як зробити ідеальну шарлотку з яблуками?

Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 – 5 яблук;

– 4 яйця;

– 180 грамів цукру;

– 180 грамів борошна;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте невеликими часточками. Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Невеликими порціями додайте просіяне борошно. Викладіть яблука на дно форми або обережно змішайте їх із тістом. Перелийте масу у форму й злегка розрівняйте поверхню. Випікайте при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин, не відкриваючи духовку принаймні протягом перших пів години.

Що додати у штрудель з яблуками

Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів листкового тіста;

– 500 грамів яблук;

– 80 грамів цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів вершкового масла;

– 40 грамів панірувальних сухарів;

– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Яблука очистіть і наріжте невеликими кубиками. Змішайте їх із цукром, корицею та заздалегідь розпареним ізюмом. Лист тіста змастіть маслом і злегка присипте сухарями. Рівномірно розподіліть начинку, залишаючи вільними краї, після чого акуратно скрутіть щільний рулет. Перекладіть штрудель на деко швом донизу, ще раз змастіть поверхню маслом і зробіть кілька невеликих проколів. Випікайте близько 35 – 40 хвилин при 190 градусах до утворення красивої золотистої скоринки.

Оладки з яблуками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: не вказано

Інгредієнти:

– 2 яблука;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 220 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки соди;

– рослинна олія для смаження.

Приготування: