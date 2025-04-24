24 квітня, 22:32
Коли в холодильнику порожньо, а в магазин йти немає сил: ситна страва, яка врятує кожного
Інколи день випадає настільки важким, що забуваєш про вечерю. Якщо прийшли додому, а в холодильнику порожньо, це не означає, що на столі не буде смачної й ситної страви.
Фрітатта – це та опція, яка завжди прийде на порятунок. Можете не турбуватися про інгредієнти – вони точно є у вашому холодильнику. Як її приготувати – розповідає 24 Канал.
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Рецепт фрітатти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 або 3 картоплини;
– 1 цибулина;
– 5 яєць;
– сіль та перець до смаку;
– можна також додати будь-які овочі або зелень.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо півмісяцями, а цибулю — тонкими півкільцями. У сковороду наливаємо щедру порцію олії й добре її розігріваємо на сильному вогні. Тим часом розбиваємо яйця у глибоку миску, додаємо сіль і збиваємо їх вінчиком до легкої піни.
- Як тільки олія нагріється, викладаємо в сковороду картоплю та цибулю. Обсмажуємо до появи рум’яної скоринки. Коли овочі стануть золотистими, зливаємо надлишкову олію — вона більше не знадобиться.
- Заливаємо овочі збитими яйцями, зменшуємо вогонь до помірного. Накриваємо сковорідку кришкою або перевернутою тарілкою й даємо страві "схопитися" — яйця повинні добре об'єднатися з картоплею та цибулею.
- Коли нижній шар зарум’яниться, акуратно перевертаємо фрітатту, щоб підрум’янити іншу сторону. Через кілька хвилин страва готова — перекладаємо її на тарілку.
- Для кращого смаку посипаємо свіжомеленим чорним перцем — з ним страва виходить ще ароматнішою та смачнішою.
Смачного!
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