Коли порічки багато, а ідей мало: 7 заготовок, які точно виручать узимку

Порічка швидко достигає і так само швидко опиняється в мисках, відрах та каструлях. Коли ягід багато, одного варення замало – частину хочеться заморозити, частину пустити на компот, а ще трохи залишити для густого джему.

Такі заготовки зручно робити одразу кількома способами, бо взимку вони знадобляться для різних страв і напоїв. Є сім варіантів, які допоможуть використати порічку без зайвих втрат, повідомляє Смачно та гарно вдома.

До теми Це варення тепер готують усі: популярний смаколик з порічок

Як заморозити порічку на зиму?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– червона порічка.

Як смачно приготувати порічку на зиму: дивіться відео

Приготування:

Порічку добре помийте, переберіть і відділіть ягоди від гілочок. Викладіть їх на рушник і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Після цього перекладіть ягоди в контейнери й поставте в морозилку. Коли порічка повністю замерзне, дістаньте її з контейнерів, розфасуйте в зіп-пакети та зберігайте в морозилці протягом зими. Такі ягоди можна використовувати для запіканок, тортів, компотів, киселю та інших домашніх страв.

Як зробити заморожене ягідне пюре для чаю?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– червона порічка.

Приготування:

Перебрану й помиту порічку пересипте у високу склянку для занурювального блендера. Перебийте ягоди приблизно 30 секунд, але не надто інтенсивно, щоб частина порічки залишилася цілою. Досипте ще трохи цілих ягід і перемішайте масу. Розкладіть її в силіконові форми для кексів, льодяників або будь-які інші зручні форми. У невеликі формочки зверху можна додати ще кілька цілих ягід. Поставте заготовки в морозилку, а після повного заморожування перекладіть у зіп-пакети. Маленькі порції зручно використовувати для однієї чашки чаю, більші – для чайника.

Чи можна заморозити порічку з гілочками?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– червона порічка на гілочках.

Приготування:

Гарні цілі гілочки порічки обережно помийте, обсушіть і викладіть у контейнер так, щоб ягоди не пом’ялися. Поставте контейнер у морозилку. Коли гілочки замерзнуть, перекладіть їх у зіп-пакети й зберігайте в морозилці. Таку заготовку можна використовувати для прикрашання тортів, десертів та іншої випічки.

Як приготувати заморожений сік із порічки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми червоної порічки;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Переберіть 2 кілограми порічки, перекладіть ягоди в каструлю та поставте на вогонь. Добре прогрійте порічку, доки вона стане м’якшою і почне активно пускати сік. Орієнтовно це займає 10 хвилин, але точний час залежить від кількості ягід. Після цього поставте сито над мискою й перетріть прогріту порічку, щоб відділити сік від шкірки та кісточок. Відлийте 200 мілілітрів соку, додайте 2 столові ложки цукру й добре перемішайте до повного розчинення. Розлийте сік у форми для льоду або інші невеликі форми та поставте в морозилку. Після заморожування дістаньте заготовки з форм і перекладіть у зіп-пакети. Такі ягідні кульки можна подавати до десертів, морозива, панкейків або використовувати як швидку ягідну добавку.

Як приготувати густий джем із порічки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 750 мілілітрів соку з червоної порічки;

– 375 грамів цукру.

Приготування:

Сік із порічки перелийте в каструлю з товстим дном. Додайте цукор – його має бути вдвічі менше, ніж соку. Поставте каструлю на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Після закипання зменште вогонь до нижчого за середній і продовжуйте варити, не припиняючи помішувати. Піну, яка з’являтиметься під час варіння, знімайте. Варіть джем приблизно 15 хвилин, доки на поверхні не почнуть з’являтися великі бульбашки, а сама маса не стане схожою на густий кисіль. Довго варити порічку не потрібно, адже вона добре густіє після охолодження. Гарячий джем розлийте у стерилізовані баночки. Із цієї кількості виходить приблизно 800 мілілітрів джему. Закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште на 5 хвилин. Потім поверніть у звичайне положення й залиште до повного охолодження. Такий джем можна зберігати навіть у квартирі, без холодильника.

Як зварити варення з порічки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,4 кілограма червоної порічки;

– 1,4 кілограма цукру.

Приготування:

Перебрану й помиту порічку пересипте в миску або каструлю. Додайте частину цукру та перемішайте ягоди. Поставте каструлю на максимальний вогонь і прогрівайте порічку, доки вона пустить сік, а цукор почне розчинятися. Воду додавати не потрібно: ягоди самі дадуть достатньо рідини для варіння. Коли соку стане більше, всипте решту цукру, добре перемішайте й дочекайтеся закипання. Увесь цей час тримайте варення на сильному вогні та регулярно помішуйте. Коли маса почне кипіти й з’явиться піна, зменште вогонь до мінімального та варіть порічку 10 хвилин. Якщо хочете отримати густіше варення, проваріть його після закипання 20 – 25 хвилин. Піну під час варіння знімайте. Гаряче варення розлийте в простерилізовані банки до самого верху, закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Спочатку варення буде досить рідким, але після охолодження стане густішим, а з часом у підвалі або холодильнику ще трохи ущільниться.

Як зварити компот "Мохіто" з порічки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 повна склянка червоної порічки з гіркою;

– 1 повна склянка цукру;

– 2 гілочки м’яти;

– дрібка лимонної кислоти;

– вода.

Приготування: