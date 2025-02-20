Свято для рідних і подарунок для гостей: готуємо шніцель, який закохує з першого шматочка
Шніцель – це м'ясна насолода, яку завжди раді бачити на столі. І потрібно зовсім небагато, аби подати цю страву, що підкорила увесь кулінарний світ.
Приготуйте до цього шніцеля картопляне пюре та йогуртовий соус – і цю трапезу рідні чи гості не забудуть ніколи. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом kuskus.tv, з яким у вас точно не виникне проблем.
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Рецепт шніцеля з гарніром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
шніцель:
– кілограм свинини (задня частина);
– 200 грамів панірувальних сухарів;
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– сіль та перець до смаку;
гарнір:
– 4 варені картоплини;
– 50 мілілітрів бульйону;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 столова ложка гірчиці у зернах;
– 1 столова ложка європейської гірчиці;
– 1 цибулина;
– 1 зелена цибуля;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– дрібка солі і цукру;
соус:
– 1 огірок;
– 150 грамів густого йогурту;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 зелена цибуля;
– дрібка перцю та цукру.
Приготування:
- Наріжте шматок свинини: зробіть надріз майже до кінця, а наступний відріжте повністю — отримаєте великий, розгорнутий пласт м’яса.
- Відбийте м’ясо, посоліть і поперчіть. Обваляйте його в борошні, занурте у збиті яйця і обваляйте в панірувальних сухарях.
- Смажте у розігрітій олії до золотистої скоринки.
- Наріжте огірок тонкими кружечками, засоліть на 20 хвилин, злийте сік.
- Додайте йогурт, лимонний сік, оцет, перець, цукор і дрібно нарізану зелену цибулю. Перемішайте.
- Наріжте відварену картоплю та змішайте її з бульйоном, оцтом, гірчицею в зернах і європейською гірчицею.
- Додайте дрібно нарізану білу та зелену цибулю, рослинну олію, сіль і цукор і добре перемішайте.
Смачного!
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