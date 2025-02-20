Свято для рідних і подарунок для гостей: готуємо шніцель, який закохує з першого шматочка

Шніцель – це м'ясна насолода, яку завжди раді бачити на столі. І потрібно зовсім небагато, аби подати цю страву, що підкорила увесь кулінарний світ.

Приготуйте до цього шніцеля картопляне пюре та йогуртовий соус – і цю трапезу рідні чи гості не забудуть ніколи. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом kuskus.tv, з яким у вас точно не виникне проблем.

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Рецепт шніцеля з гарніром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

шніцель:

– кілограм свинини (задня частина);

– 200 грамів панірувальних сухарів;

– 200 грамів борошна;

– 2 яйця;

– сіль та перець до смаку;

гарнір:

– 4 варені картоплини;

– 50 мілілітрів бульйону;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 столова ложка гірчиці у зернах;

– 1 столова ложка європейської гірчиці;

– 1 цибулина;

– 1 зелена цибуля;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– дрібка солі і цукру;

соус:

– 1 огірок;

– 150 грамів густого йогурту;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 зелена цибуля;

– дрібка перцю та цукру.

Приготування:

Наріжте шматок свинини: зробіть надріз майже до кінця, а наступний відріжте повністю — отримаєте великий, розгорнутий пласт м’яса. Відбийте м’ясо, посоліть і поперчіть. Обваляйте його в борошні, занурте у збиті яйця і обваляйте в панірувальних сухарях. Смажте у розігрітій олії до золотистої скоринки. Наріжте огірок тонкими кружечками, засоліть на 20 хвилин, злийте сік. Додайте йогурт, лимонний сік, оцет, перець, цукор і дрібно нарізану зелену цибулю. Перемішайте. Наріжте відварену картоплю та змішайте її з бульйоном, оцтом, гірчицею в зернах і європейською гірчицею. Додайте дрібно нарізану білу та зелену цибулю, рослинну олію, сіль і цукор і добре перемішайте.

Смачного!

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