Приготовьте к этому шницелю картофельное пюре и йогуртовый соус – и эту трапезу родные или гости не забудут никогда. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту kuskus.tv, с которым у вас точно не возникнет проблем.

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Рецепт шницеля с гарниром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

шницель:

– килограмм свинины (задняя часть);

– 200 граммов панировочных сухарей;

– 200 граммов муки;

– 2 яйца;

– соль и перец по вкусу;

гарнир:

– 4 вареные картофелины;

– 50 миллилитров бульона;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 1 столовая ложка европейской горчицы;

– 1 луковица;

– 1 зеленый лук;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– щепотка соли и сахара;

соус:

– 1 огурец;

– 150 граммов густого йогурта;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 зеленый лук;

– щепотка перца и сахара.

Приготовление:

Нарежьте кусок свинины: сделайте надрез почти до конца, а следующий отрежьте полностью – получите большой, развернутый пласт мяса. Отбейте мясо, посолите и поперчите. Обваляйте его в муке, окуните во взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки. Нарежьте огурец тонкими кружочками, засолите на 20 минут, слейте сок. Добавьте йогурт, лимонный сок, уксус, перец, сахар и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешайте. Нарежьте отваренный картофель и смешайте его с бульоном, уксусом, горчицей в зернах и европейской горчицей. Добавьте мелко нарезанный белый и зеленый лук, растительное масло, соль и сахар и хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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