Приготовьте к этому шницелю картофельное пюре и йогуртовый соус – и эту трапезу родные или гости не забудут никогда. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту kuskus.tv, с которым у вас точно не возникнет проблем.
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Рецепт шницеля с гарниром
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
шницель:
– килограмм свинины (задняя часть);
– 200 граммов панировочных сухарей;
– 200 граммов муки;
– 2 яйца;
– соль и перец по вкусу;
гарнир:
– 4 вареные картофелины;
– 50 миллилитров бульона;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 1 столовая ложка европейской горчицы;
– 1 луковица;
– 1 зеленый лук;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– щепотка соли и сахара;
соус:
– 1 огурец;
– 150 граммов густого йогурта;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 зеленый лук;
– щепотка перца и сахара.
Приготовление:
- Нарежьте кусок свинины: сделайте надрез почти до конца, а следующий отрежьте полностью – получите большой, развернутый пласт мяса.
- Отбейте мясо, посолите и поперчите. Обваляйте его в муке, окуните во взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях.
- Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
- Нарежьте огурец тонкими кружочками, засолите на 20 минут, слейте сок.
- Добавьте йогурт, лимонный сок, уксус, перец, сахар и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешайте.
- Нарежьте отваренный картофель и смешайте его с бульоном, уксусом, горчицей в зернах и европейской горчицей.
- Добавьте мелко нарезанный белый и зеленый лук, растительное масло, соль и сахар и хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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