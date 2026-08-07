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7 серпня, 22:05
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Солодке божевілля чи геніальність: що буде, якщо поєднати м’ясо та чорний шоколад на мангалі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Шоколад на грилі звучить як кулінарна провокація, але саме гірке какао історично було ближчим до напою, ніж до десерту. Колись його цінували зовсім не за солодкість, а за насичений смак і аромат.

Шоколад на грилі звучить як кулінарна провокація, але в м’ясних стравах він працює цілком органічно. Спробуйте – і будете в захваті!

Чому какао пасує до м’яса?

Для м’яса частіше використовують не солодкий шоколад, а несолодке какао. Воно додає пряним сумішам глибини, легкого гіркуватого тону й краще підкреслює смак самої м’ясної основи.

Цей прийом добре працює ще й тому, що на грилі м’ясо отримує насичену скоринку. Разом із ароматом какао це дає смак, який звучить не випадково, а дуже зібрано.

Новий смак мʼяса з вогню / Фото Pixabay

З чого почати експеримент?

Почати радять із простого десерту – бананів із чорним шоколадом. Для нього потрібні 4 банани, близько 50 грамів чорного шоколаду, 30 грамів коричневого цукру, лимон і апельсин.

Спершу натріть цедру цитрусових, вичавіть сік і змішайте його з коричневим цукром. Потім запечіть банани прямо в шкірці на грилі, поки вона не почорніє, а м’якоть не стане м’якою. Після цього розріжте банани уздовж, наповніть подрібненим шоколадом і ще на кілька хвилин поверніть на гриль, щоб він розтанув. Подавайте з цитрусово-цукровим соусом, а за бажанням – і з кулькою ванільного морозива.

Як не зіпсувати шоколад?

Головне правило тут просте: не перегріти шоколад. Його краще додавати наприкінці, коли страва вже майже готова, або дати йому розтанути від залишкового тепла.

Так шоколад лишиться ніжним і не стане гірким. Якщо ж у страві є какао для пряної суміші, м’ясо не варто тримати надто близько до сильного вогню – спеції мають підсмажитися, а не згоріти.

Карамелізовані банани з чорним шоколадом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 4 банани; 
– близько 50 грамів чорного шоколаду; 
– 30 грамів коричневого цукру; 
– 1 лимон; 
– 1 апельсин.

Приготування: 

  1. Натріть цедру лимона й апельсина.
  2. Вичавіть із цитрусових сік і змішайте його з коричневим цукром.
  3. Запечіть банани в шкірці на грилі, поки шкірка не почорніє, а середина не розм’якне.
  4. Розріжте банани уздовж і наповніть подрібненим чорним шоколадом.
  5. Поверніть банани на гриль ще на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув.
  6. Перед подачею полийте цитрусово-цукровою сумішшю.

Свинина з шоколадним пряним міксом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 700 – 900 грамів свинячої вирізки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки несолодкого какао;
– 1 столова ложка меленого коріандру;
– 1 столова ложка меленого кмину;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка мускатного горіха;
– 1 чайна ложка мелених гвоздик;
– 1 столова ложка меленого чилі;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка меленого перцю;
– 1 столова ложка меленої кави – за бажанням. 

Приготування

  1. По можливості замочіть вирізку на ніч у солоній воді (3 столові ложки солі на літр води).
  2. Перед смаженням промокніть м’ясо серветкою і дайте йому постояти пів години в теплі.
  3. Потім змастіть оливковою олією та щедро обкачайте в суміші спецій.
  4. Готуйте на розігрітому грилі, регулярно повертаючи, до апетитної скоринки.
  5. Знявши м’ясо з вогню, загорніть його у фольгу на 5 хвилин – так усі соки залишаться всередині.

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