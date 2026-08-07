Шоколад на гриле звучит как кулинарная провокация, но в мясных блюдах он сочетается совершенно органично. Попробуйте – и вы будете в восторге!

Почему какао подходит к мясу?

Для мяса чаще используют не сладкий шоколад, а несладкое какао. Оно придает пряным смесям глубину, легкий горьковатый оттенок и лучше подчеркивает вкус самой мясной основы.

Этот прием хорошо работает еще и потому, что на гриле мясо приобретает насыщенную корочку. В сочетании с ароматом какао это дает вкус, который звучит не случайно, а очень гармонично.

Новый вкус мяса с огня / Фото Pixabay

С чего начать эксперимент?

Начинать советуют с простого десерта – бананов с черным шоколадом. Для него понадобятся 4 банана, около 50 граммов черного шоколада, 30 граммов коричневого сахара, лимон и апельсин.

Сначала натрите цедру цитрусовых, выжмите сок и смешайте его с коричневым сахаром. Затем запеките бананы прямо в кожуре на гриле, пока она не почернеет, а мякоть не станет мягкой. После этого разрежьте бананы вдоль, наполните измельченным шоколадом и еще на несколько минут верните на гриль, чтобы он растаял. Подавайте с цитрусово-сахарным соусом, а по желанию – и с шариком ванильного мороженого.

Как не испортить шоколад?

Главное правило здесь простое: не перегревать шоколад. Его лучше добавлять в конце, когда блюдо уже почти готово, или дать ему растаять от остаточного тепла.

Так шоколад останется нежным и не станет горьким. Если же в блюде есть какао для пряной смеси, мясо не стоит держать слишком близко к сильному огню – специи должны поджариться, а не сгореть.

Карамелизованные бананы с черным шоколадом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 банана;

– около 50 граммов черного шоколада;

– 30 граммов коричневого сахара;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготовление:

Натрите цедру лимона и апельсина. Выжмите из цитрусовых сок и смешайте его с коричневым сахаром. Запеките бананы в кожуре на гриле, пока кожура не почернеет, а середина не размягчится. Разрежьте бананы вдоль и наполните измельченным черным шоколадом. Верните бананы на гриль еще на несколько минут, чтобы шоколад растаял. Перед подачей полейте цитрусово-сахарной смесью.

Свинина с шоколадно-пряным миксом

Время приготовления: 30 минут

приготовления: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700–900 граммов свиной вырезки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки несладкого какао;

– 1 столовая ложка молотого кориандра;

– 1 столовая ложка молотого тмина;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 чайная ложка мускатного ореха;

– 1 чайная ложка молотых гвоздик;

– 1 столовая ложка молотого чили;

– 3 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка молотого перца;

– 1 столовая ложка молотого кофе – по желанию.

Приготовление: