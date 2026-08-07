Шоколад на грилі звучить як кулінарна провокація, але в м’ясних стравах він працює цілком органічно. Спробуйте – і будете в захваті!
Чому какао пасує до м’яса?
Для м’яса частіше використовують не солодкий шоколад, а несолодке какао. Воно додає пряним сумішам глибини, легкого гіркуватого тону й краще підкреслює смак самої м’ясної основи.
Цей прийом добре працює ще й тому, що на грилі м’ясо отримує насичену скоринку. Разом із ароматом какао це дає смак, який звучить не випадково, а дуже зібрано.
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Новий смак мʼяса з вогню / Фото Pixabay
З чого почати експеримент?
Почати радять із простого десерту – бананів із чорним шоколадом. Для нього потрібні 4 банани, близько 50 грамів чорного шоколаду, 30 грамів коричневого цукру, лимон і апельсин.
Спершу натріть цедру цитрусових, вичавіть сік і змішайте його з коричневим цукром. Потім запечіть банани прямо в шкірці на грилі, поки вона не почорніє, а м’якоть не стане м’якою. Після цього розріжте банани уздовж, наповніть подрібненим шоколадом і ще на кілька хвилин поверніть на гриль, щоб він розтанув. Подавайте з цитрусово-цукровим соусом, а за бажанням – і з кулькою ванільного морозива.
Як не зіпсувати шоколад?
Головне правило тут просте: не перегріти шоколад. Його краще додавати наприкінці, коли страва вже майже готова, або дати йому розтанути від залишкового тепла.
Так шоколад лишиться ніжним і не стане гірким. Якщо ж у страві є какао для пряної суміші, м’ясо не варто тримати надто близько до сильного вогню – спеції мають підсмажитися, а не згоріти.
Карамелізовані банани з чорним шоколадом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 банани;
– близько 50 грамів чорного шоколаду;
– 30 грамів коричневого цукру;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Натріть цедру лимона й апельсина.
- Вичавіть із цитрусових сік і змішайте його з коричневим цукром.
- Запечіть банани в шкірці на грилі, поки шкірка не почорніє, а середина не розм’якне.
- Розріжте банани уздовж і наповніть подрібненим чорним шоколадом.
- Поверніть банани на гриль ще на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув.
- Перед подачею полийте цитрусово-цукровою сумішшю.
Свинина з шоколадним пряним міксом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 – 900 грамів свинячої вирізки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки несолодкого какао;
– 1 столова ложка меленого коріандру;
– 1 столова ложка меленого кмину;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 чайна ложка мускатного горіха;
– 1 чайна ложка мелених гвоздик;
– 1 столова ложка меленого чилі;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка меленого перцю;
– 1 столова ложка меленої кави – за бажанням.
Приготування:
- По можливості замочіть вирізку на ніч у солоній воді (3 столові ложки солі на літр води).
- Перед смаженням промокніть м’ясо серветкою і дайте йому постояти пів години в теплі.
- Потім змастіть оливковою олією та щедро обкачайте в суміші спецій.
- Готуйте на розігрітому грилі, регулярно повертаючи, до апетитної скоринки.
- Знявши м’ясо з вогню, загорніть його у фольгу на 5 хвилин – так усі соки залишаться всередині.