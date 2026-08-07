Шоколад на грилі звучить як кулінарна провокація, але в м’ясних стравах він працює цілком органічно. Спробуйте – і будете в захваті!

Чому какао пасує до м’яса?

Для м’яса частіше використовують не солодкий шоколад, а несолодке какао. Воно додає пряним сумішам глибини, легкого гіркуватого тону й краще підкреслює смак самої м’ясної основи.

Цей прийом добре працює ще й тому, що на грилі м’ясо отримує насичену скоринку. Разом із ароматом какао це дає смак, який звучить не випадково, а дуже зібрано.

Новий смак мʼяса з вогню / Фото Pixabay

З чого почати експеримент?

Почати радять із простого десерту – бананів із чорним шоколадом. Для нього потрібні 4 банани, близько 50 грамів чорного шоколаду, 30 грамів коричневого цукру, лимон і апельсин.

Спершу натріть цедру цитрусових, вичавіть сік і змішайте його з коричневим цукром. Потім запечіть банани прямо в шкірці на грилі, поки вона не почорніє, а м’якоть не стане м’якою. Після цього розріжте банани уздовж, наповніть подрібненим шоколадом і ще на кілька хвилин поверніть на гриль, щоб він розтанув. Подавайте з цитрусово-цукровим соусом, а за бажанням – і з кулькою ванільного морозива.

Як не зіпсувати шоколад?

Головне правило тут просте: не перегріти шоколад. Його краще додавати наприкінці, коли страва вже майже готова, або дати йому розтанути від залишкового тепла.

Так шоколад лишиться ніжним і не стане гірким. Якщо ж у страві є какао для пряної суміші, м’ясо не варто тримати надто близько до сильного вогню – спеції мають підсмажитися, а не згоріти.

Карамелізовані банани з чорним шоколадом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 банани;

– близько 50 грамів чорного шоколаду;

– 30 грамів коричневого цукру;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготування:

Натріть цедру лимона й апельсина. Вичавіть із цитрусових сік і змішайте його з коричневим цукром. Запечіть банани в шкірці на грилі, поки шкірка не почорніє, а середина не розм’якне. Розріжте банани уздовж і наповніть подрібненим чорним шоколадом. Поверніть банани на гриль ще на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув. Перед подачею полийте цитрусово-цукровою сумішшю.

Свинина з шоколадним пряним міксом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 – 900 грамів свинячої вирізки;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки несолодкого какао;

– 1 столова ложка меленого коріандру;

– 1 столова ложка меленого кмину;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 чайна ложка мускатного горіха;

– 1 чайна ложка мелених гвоздик;

– 1 столова ложка меленого чилі;

– 3 столові ложки солі;

– 1 столова ложка меленого перцю;

– 1 столова ложка меленої кави – за бажанням.

Приготування: