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Новини Смачно Випічка і десерти Ви більше не купуватимете цукерок: простий рецепт шоколадних кульок із сюрпризом
24 липня, 08:16
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Ви більше не купуватимете цукерок: простий рецепт шоколадних кульок із сюрпризом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Шоколадні кульки з горішками – чудовий десерт, який можна приготувати вдома.
  • Ці цукерки кращі за магазинні солодощі.

Коли захотілося солоденького, не варто одразу бігти в магазин. Ви можете зробити шедевр самі – і куди кращий, аніж вам запропонують виробники солодощів!

Ці цукерки стануть для вас відкриттям. Їх смак просто досконалий, тому й не дивно, що відірватися від них не можуть ні дорослі, ні діти. 24 Канал пропонує відтворити оригінальний десерт вдома за рецептом порталу "На пенсії"

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Як приготувати шоколадні цукерки з сюрпризом? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 12 цукерок

Інгредієнти
– 70 грамів крем-сиру;
– 12 горіхів фундука;
– 1 плитка чорного шоколаду;
– 170 грамів вафель;
– 4 столові ложки олії;
– 2 плитки білого шоколаду. 

Приготування

  1. Подрібніть вафлі у блендері до стану крихти. Додайте крем-сир і розтоплений білий шоколад. Добре вимішайте масу до однорідності.
  2. Відокремлюйте трохи суміші, формуйте з неї кульку, зробіть заглиблення, покладіть усередину горіх. Заліпіть та знову сформуйте рівну кульку.
  3. Складіть сформовані кульки на тарілку і помістіть у морозильну камеру приблизно на годину.
  4. Розтопіть білий шоколад і додайте до нього дві столові ложки олії. Перемішайте до гладкої текстури.
  5. Занурюйте кожну кульку на зубочистці в білий шоколад (половину), тримайте над мискою, щоб зайве стекло, і викладайте на пергамент.
  6. Так само підготуйте чорний шоколад: розтопіть, додайте олію, перемішайте. Покрийте інші 6 кульок темним шоколадом.
  7. Для декору використайте залишки шоколаду: полийте білі цукерки чорним шоколадом, а темні – білим. Зверху посипте все подрібненою вафельною крихтою.

Смачного!

Треба лише 4 інгредієнти: готуємо торт без грама борошна. 