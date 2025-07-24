24 липня, 08:16
Ви більше не купуватимете цукерок: простий рецепт шоколадних кульок із сюрпризом
Основні тези
- Шоколадні кульки з горішками – чудовий десерт, який можна приготувати вдома.
- Ці цукерки кращі за магазинні солодощі.
Коли захотілося солоденького, не варто одразу бігти в магазин. Ви можете зробити шедевр самі – і куди кращий, аніж вам запропонують виробники солодощів!
Ці цукерки стануть для вас відкриттям. Їх смак просто досконалий, тому й не дивно, що відірватися від них не можуть ні дорослі, ні діти. 24 Канал пропонує відтворити оригінальний десерт вдома за рецептом порталу "На пенсії".
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Як приготувати шоколадні цукерки з сюрпризом?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 12 цукерок
Інгредієнти:
– 70 грамів крем-сиру;
– 12 горіхів фундука;
– 1 плитка чорного шоколаду;
– 170 грамів вафель;
– 4 столові ложки олії;
– 2 плитки білого шоколаду.
Приготування:
- Подрібніть вафлі у блендері до стану крихти. Додайте крем-сир і розтоплений білий шоколад. Добре вимішайте масу до однорідності.
- Відокремлюйте трохи суміші, формуйте з неї кульку, зробіть заглиблення, покладіть усередину горіх. Заліпіть та знову сформуйте рівну кульку.
- Складіть сформовані кульки на тарілку і помістіть у морозильну камеру приблизно на годину.
- Розтопіть білий шоколад і додайте до нього дві столові ложки олії. Перемішайте до гладкої текстури.
- Занурюйте кожну кульку на зубочистці в білий шоколад (половину), тримайте над мискою, щоб зайве стекло, і викладайте на пергамент.
- Так само підготуйте чорний шоколад: розтопіть, додайте олію, перемішайте. Покрийте інші 6 кульок темним шоколадом.
- Для декору використайте залишки шоколаду: полийте білі цукерки чорним шоколадом, а темні – білим. Зверху посипте все подрібненою вафельною крихтою.
Смачного!
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