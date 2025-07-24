Ви більше не купуватимете цукерок: простий рецепт шоколадних кульок із сюрпризом

Коли захотілося солоденького, не варто одразу бігти в магазин. Ви можете зробити шедевр самі – і куди кращий, аніж вам запропонують виробники солодощів!

Ці цукерки стануть для вас відкриттям. Їх смак просто досконалий, тому й не дивно, що відірватися від них не можуть ні дорослі, ні діти. 24 Канал пропонує відтворити оригінальний десерт вдома за рецептом порталу "На пенсії".

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Як приготувати шоколадні цукерки з сюрпризом?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 12 цукерок

Інгредієнти:

– 70 грамів крем-сиру;

– 12 горіхів фундука;

– 1 плитка чорного шоколаду;

– 170 грамів вафель;

– 4 столові ложки олії;

– 2 плитки білого шоколаду.

Приготування:

Подрібніть вафлі у блендері до стану крихти. Додайте крем-сир і розтоплений білий шоколад. Добре вимішайте масу до однорідності. Відокремлюйте трохи суміші, формуйте з неї кульку, зробіть заглиблення, покладіть усередину горіх. Заліпіть та знову сформуйте рівну кульку. Складіть сформовані кульки на тарілку і помістіть у морозильну камеру приблизно на годину. Розтопіть білий шоколад і додайте до нього дві столові ложки олії. Перемішайте до гладкої текстури. Занурюйте кожну кульку на зубочистці в білий шоколад (половину), тримайте над мискою, щоб зайве стекло, і викладайте на пергамент. Так само підготуйте чорний шоколад: розтопіть, додайте олію, перемішайте. Покрийте інші 6 кульок темним шоколадом. Для декору використайте залишки шоколаду: полийте білі цукерки чорним шоколадом, а темні – білим. Зверху посипте все подрібненою вафельною крихтою.

Смачного!

Треба лише 4 інгредієнти: готуємо торт без грама борошна.