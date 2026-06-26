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26 червня, 22:32
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Шоколадний кекс у мікрохвильовці: яскравий десерт за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли часу обмаль, а солоденького хочеться – вас врятує мікрохвильовка! Це той випадок, коли десерт за хвилини не відрізняється від смаколика з кондитерської.

Шоколадний кекс завжди доречний на вашому столі, особливо, якщо подати його з кулькою прохолодного морозива. Як зробити смаколик за лічені хвилини – розповідає інстаграм bouquet_of_bruschettas

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Як приготувати кекс у чашці? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 2 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка какао;
– 2 столові ложки цукру;
– 5 столових ложок молока;
– 1,5 столової ложки рослинної олії;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– 20 грамів шоколаду шматочками.  

Десерт за секунди: дивіться відео 

Приготування

  1. У глибокій посудині з'єднуємо борошно, какао-порошок, цукор, розпушувач та дрібку солі.
  2. Вливаємо молоко та олію. За консистенцією готове тісто має нагадувати густу сметану – трохи рідше, ніж для звичайних кексів.
  3. Вмішуємо в отриману масу шматочки подрібненого шоколаду.
  4. Переливаємо тісто у чашку, заповнюючи її приблизно на дві третини об'єму.
  5. Випікаємо в мікрохвильовій печі протягом 2 хвилин.
  6. Після завершення готування обов'язково залишаємо десерт відпочити ще на 3 хвилини.

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