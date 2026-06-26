Шоколадний кекс у мікрохвильовці: яскравий десерт за лічені хвилини

Коли часу обмаль, а солоденького хочеться – вас врятує мікрохвильовка! Це той випадок, коли десерт за хвилини не відрізняється від смаколика з кондитерської.

Шоколадний кекс завжди доречний на вашому столі, особливо, якщо подати його з кулькою прохолодного морозива. Як зробити смаколик за лічені хвилини – розповідає інстаграм bouquet_of_bruschettas. Читайте також Не грійте молоко у мікрохвильовці: чому це не найкраща ідея, навіть коли поспішаєте Як приготувати кекс у чашці? Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 2 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка какао;

– 2 столові ложки цукру;

– 5 столових ложок молока;

– 1,5 столової ложки рослинної олії;

– 1/4 чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– 20 грамів шоколаду шматочками. Десерт за секунди: дивіться відео Приготування: У глибокій посудині з'єднуємо борошно, какао-порошок, цукор, розпушувач та дрібку солі. Вливаємо молоко та олію. За консистенцією готове тісто має нагадувати густу сметану – трохи рідше, ніж для звичайних кексів. Вмішуємо в отриману масу шматочки подрібненого шоколаду. Переливаємо тісто у чашку, заповнюючи її приблизно на дві третини об'єму. Випікаємо в мікрохвильовій печі протягом 2 хвилин. Після завершення готування обов'язково залишаємо десерт відпочити ще на 3 хвилини.