26 червня, 22:32
Шоколадний кекс у мікрохвильовці: яскравий десерт за лічені хвилини
Коли часу обмаль, а солоденького хочеться – вас врятує мікрохвильовка! Це той випадок, коли десерт за хвилини не відрізняється від смаколика з кондитерської.
Шоколадний кекс завжди доречний на вашому столі, особливо, якщо подати його з кулькою прохолодного морозива. Як зробити смаколик за лічені хвилини – розповідає інстаграм bouquet_of_bruschettas.
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Як приготувати кекс у чашці?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка какао;
– 2 столові ложки цукру;
– 5 столових ложок молока;
– 1,5 столової ложки рослинної олії;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– 20 грамів шоколаду шматочками.
Десерт за секунди: дивіться відео
Приготування:
- У глибокій посудині з'єднуємо борошно, какао-порошок, цукор, розпушувач та дрібку солі.
- Вливаємо молоко та олію. За консистенцією готове тісто має нагадувати густу сметану – трохи рідше, ніж для звичайних кексів.
- Вмішуємо в отриману масу шматочки подрібненого шоколаду.
- Переливаємо тісто у чашку, заповнюючи її приблизно на дві третини об'єму.
- Випікаємо в мікрохвильовій печі протягом 2 хвилин.
- Після завершення готування обов'язково залишаємо десерт відпочити ще на 3 хвилини.