Шоколадный кекс всегда кстати на вашем столе, особенно если подать его с шариком прохладного мороженого. Как приготовить это лакомство за считанные минуты – рассказывает аккаунт в Instagram bouquet_of_bruschettas.

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Как приготовить кекс в чашке?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка какао;
– 2 столовые ложки сахара;
– 5 столовых ложек молока;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 20 граммов шоколада кусочками.

Десерт за секунды: смотрите видео

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Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешиваем муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
  2. Вливаем молоко и масло. По консистенции готовое тесто должно напоминать густую сметану – чуть жиже, чем для обычных кексов.
  3. Вмешиваем в полученную массу кусочки измельченного шоколада.
  4. Переливаем тесто в чашку, заполняя её примерно на две трети объёма.
  5. Выпекаем в микроволновой печи в течение 2 минут.
  6. По окончании приготовления обязательно даем десерту отдохнуть ещё 3 минуты.