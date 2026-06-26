Шоколадный кекс всегда кстати на вашем столе, особенно если подать его с шариком прохладного мороженого. Как приготовить это лакомство за считанные минуты – рассказывает аккаунт в Instagram bouquet_of_bruschettas.
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Как приготовить кекс в чашке?
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка какао;
– 2 столовые ложки сахара;
– 5 столовых ложек молока;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 20 граммов шоколада кусочками.
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Приготовление:
- В глубокой посуде смешиваем муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
- Вливаем молоко и масло. По консистенции готовое тесто должно напоминать густую сметану – чуть жиже, чем для обычных кексов.
- Вмешиваем в полученную массу кусочки измельченного шоколада.
- Переливаем тесто в чашку, заполняя её примерно на две трети объёма.
- Выпекаем в микроволновой печи в течение 2 минут.
- По окончании приготовления обязательно даем десерту отдохнуть ещё 3 минуты.