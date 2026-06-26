Микроволновая печь отлично экономит время, однако привычный подогрев в ней молока или воды может быть опасен. Главная проблема заключается в неравномерном нагреве: жидкость внутри чашки может сильно перегреться выше температуры кипения, оставаясь снаружи абсолютно неподвижной, без каких-либо пузырьков, сообщает Onet.

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Как подогревать молоко?

Если в такой перегретый напиток внезапно опустить чайную ложку или пакетик чая, может произойти мгновенный взрывной всплеск кипятка, который сильно обожжет лицо и руки. Кроме того, из-за особенностей микроволновки молоко часто прогревается "островками" и быстро образует пленку, что особенно опасно при приготовлении детского питания — ребенок может легко обжечься горячей частью смеси.

Подогревать молоко нужно безопасно / Фото Pixabay

Впрочем, если другого выхода нет, то можно воспользоваться микроволновой печью, однако следует соблюдать несколько правил. Нагревайте короткими сессиями по 20 – 30 секунд, каждый раз тщательно перемешивая содержимое.

Выбирайте широкую посуду, специально предназначенную для микроволновых печей. Затем дайте чашке постоять минуту после выключения таймера, прежде чем добавлять туда другие ингредиенты.

Используйте деревянную палочку, оставленную в стакане во время нагрева – она поможет жидкости закипеть естественным образом. Но это работает с небольшим объемом жидкости — большое количество молока лучше нагревать в обычной кастрюле.