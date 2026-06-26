Мікрохвильова піч чудово економить час, проте звичне розігрівання в ній молока чи води може бути небезпечним. Головна проблема полягає в нерівномірному нагріванні: рідина всередині чашки здатна сильно перегрітися вище температури кипіння, залишаючись абсолютно нерухомою зовні, без жодних бульбашок, розповідає Onet.

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Як гріти молоко?

Якщо в такий перегрітий напій раптово опустити чайну ложку чи пакетик чаю, може статися миттєвий вибуховий сплеск окропу, який сильно обпалить обличчя та руки. Крім того, через специфіку мікрохвильовки саме молоко часто прогрівається "острівцями" та швидко утворює плівку, що особливо небезпечно при підготовці дитячого харчування – дитина може легко обпектися гарячою частиною суміші.

Розігрівати молоко потрібно безпечно / Фото Pixabay

Втім, якщо іншого виходу немає, то можна скористатися мікрохвильовкою, однак дотримуватися кількох правил. Грійте короткими сесіями по 20 – 30 секунд, щоразу ретельно перемішуючи вміст.

Обирайте широкий посуд, призначений спеціалізовано для мікрохвильовок. Потім дайте чашці постояти хвилину після вимкнення таймера, перш ніж додавати туди інші інгредієнти.

Використовуйте дерев'яну паличку, залишену в склянці під час нагрівання – вона допоможе рідині закипати природно. Але це працює з малим обʼємом рідини – багато молока краще гріти у звичайній каструлі.