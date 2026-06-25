Такий рецепт дуже економний, що з одного апельсина та одного лимона виходить одразу кілька літрів напою. Фрукти треба лише підготувати заздалегідь, а далі все робиться без варіння, зазначає Prosti rezeptu.

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Як зробити напій з апельсину та лимону?

Інгредієнти:

– 1 великий апельсин;

– 1 середній лимон;

– 3 літри холодної очищеної або кип’яченої води;

– 200 – 250 грамів цукру.

Як приготувати напій з апельсина: дивіться відео

Приготування: