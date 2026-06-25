Такий рецепт дуже економний, що з одного апельсина та одного лимона виходить одразу кілька літрів напою. Фрукти треба лише підготувати заздалегідь, а далі все робиться без варіння, зазначає Prosti rezeptu.
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Як зробити напій з апельсину та лимону?
Інгредієнти:
– 1 великий апельсин;
– 1 середній лимон;
– 3 літри холодної очищеної або кип’яченої води;
– 200 – 250 грамів цукру.
Як приготувати напій з апельсина: дивіться відео24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Приготування:
- Апельсин і лимон добре помийте, за бажанням ошпарте окропом, після чого покладіть у морозилку на ніч.
- Саме заморожування допомагає прибрати зайву гіркоту з цедри, а фрукти після цього краще віддають смак і колір напою.
- Наступного дня дістаньте апельсин і лимон із морозилки та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб вони трохи відійшли.
- Поріжте фрукти шматочками разом зі шкіркою, але обов’язково заберіть усі кісточки, бо вони можуть дати гіркоту.
- Подрібніть цитрусові через м’ясорубку або перебийте в блендері до кашоподібної маси. Перекладіть її в посудину, залийте 1 літром холодної води та залиште на 15 – 20 хвилин.
- Після настоювання процідіть напій спочатку через дрібне сито, а потім через 2 – 3 шари марлі. М’якоть добре відтисніть.
- До отриманого концентрованого соку влийте решту води – ще 2 літри, всипте 200 – 250 грамів цукру та перемішайте до повного розчинення.
- Готовий цитрусовий напій поставте в холодильник і подавайте охолодженим.