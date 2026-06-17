Шоколадний пиріг з полуницею на раз-два: велика порція подвійного задоволення

Що може бути краще за ніжний шоколадний пиріг? Лише шоколадний пиріг з полуницею!

Якщо хочеться підняти собі настрій та насолодитися полуницею на повну, то кращого рішення не знайти. Це той випадок, коли за секунди від десерту залишаються самі крихти, розповідає Cookpad.

Цікаво Ваш бісквіт більше ніколи не впаде: цей секрет працює безвідмовно

Як приготувати шоколадний пиріг з полуницею?

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 4 яйця;

– 120 мілілітрів олії;

– 300 грамів борошна;

– 50 грамів какао;

глазур:

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів какао;

– 70 грамів сметани;

– 70 грамів вершкового масла;

для прикраси:

– 150 грамів полуниці;

– за бажанням горішки для хрумкості.

Приготування: