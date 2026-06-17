Якщо хочеться підняти собі настрій та насолодитися полуницею на повну, то кращого рішення не знайти. Це той випадок, коли за секунди від десерту залишаються самі крихти, розповідає Cookpad.
Цікаво Ваш бісквіт більше ніколи не впаде: цей секрет працює безвідмовно
Як приготувати шоколадний пиріг з полуницею?
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 4 яйця;
– 120 мілілітрів олії;
– 300 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
глазур:
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів какао;
– 70 грамів сметани;
– 70 грамів вершкового масла;
для прикраси:
– 150 грамів полуниці;
– за бажанням горішки для хрумкості.
Приготування:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- В окремому посуді з’єднуємо просіяне борошно, какао-порошок та соду.
- Паралельно збиваємо яйця зі звичайним і ванільним цукром до утворення пишної світлої піни.
- У яєчну масу вливаємо кефір та рослинну олію, після чого акуратно підмішуємо рідкі компоненти до сухої суміші, замішуючи гладке однорідне тісто.
- Переливаємо його у застелену пергаментом прямокутну форму розміром 26 на 20 сантиметрів і випікаємо в розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 50 хвилин.
- Для насиченої помадки на мінімальному вогні прогріваємо цукор, какао, сметану та шматочок вершкового масла, безперервно помішуючи масу до помітного загустіння.
- Щоб зробити декор особливим та ароматним, свіжу полуницю можна попередньо витримати у суміші крохмалю та лимонного соку, а в саму глазур за бажанням додати жменю подрібнених горіхів для приємного хрускоту.
- Готовий охолоджений пиріг щедро покриваємо шоколадною масою та прикрашаємо ягодами.