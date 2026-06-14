Приготування бісквіта навряд чи можна назвати складним кондитерським процесом, однак увага тут зайвою не буде. Як досягати ідеального результату – розповідає портал Pysznosci.

Читайте також Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї

Як випікати ідеальний бісквіт?

Перше важливе правило — використання інгредієнтів правильної температури. Яйця обов'язково мають бути кімнатної температури, адже холодними вони збиваються набагато гірше.

Також критично важливо точно зважувати всі пропорції та завжди просіювати борошно через сито. Просіяне борошно насичується киснем, значно краще поєднується з яєчною піною і повністю запобігає появі борошняних грудочок у тісті.

Фантастична основа для тортів та десертів / Фото Pixabay

Процес замішування теж вимагає особливої делікатності. Додавати сухі інгредієнти до збитих яєць потрібно поступово, обережно вимішуючи масу силіконовою чи дерев'яною лопаткою рухами знизу вгору. Якщо робити це занадто швидко або скористатися міксером на цьому етапі, всі повітряні бульбашки зруйнуються, і тісто просто не зможе піднятися в духовці.

Останній секрет успіху криється у правильному випіканні та охолодженні. Духовку необхідно розігріти заздалегідь до 170 – 180 градусів і в жодному разі не відкривати її дверцята у перші 20 – 25 хвилин. Саме від перепаду температур бісквіт точно впаде – це найчастіша помилка у його приготуванні.

Готовому коржу дають постояти у формі кілька хвилин. Лише після цього можна обережно діставати та перекладати на решітку до повного охолодження.