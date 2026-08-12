Шоколадний торт на кефірі за 40 хвилин: простий домашній десерт із ніжним кремом
Шукаєте ідеальний десерт до чаю, який вийде з першого разу і не вимагатиме багатьох годин біля плити? Цей простий шоколадний торт на кефірі з ніжним сметанним кремом готується з найдоступніших продуктів і завжди виходить неймовірно соковитим.
Простий шоколадний торт на кефірі може стати тим самим десертом для буднів, коли хочеться чогось домашнього, але без зайвого клопоту. У цьому рецепті все тримається на базових продуктах: кефірі, двох яйцях і кремі з двох інгредієнтів. Завдяки цьому коржі виходять м’якими, а сам торт легко зібрати навіть без складного декору, розповідає "Господинька".
Як легко приготувати торт на кефірі?
- Час: 40 хвилин + охолодження
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– щіпка солі;
– 250 грамів цукру;
– 40 мілілітрів олії;
– 250 грамів кефіру;
– 130 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 10 грамів розпушувача;
– 300 грамів сметани;
– 80 грамів вареного згущеного молока;
– шоколад для декору.
Приготування:
- Збийте яйця із сіллю міксером 2 – 3 хвилини, потім частинами всипте цукор і збивайте далі, доки маса не стане пишною та світлою.
- Влийте олію та кефір, перемішайте, а потім у кілька прийомів просійте борошно разом із розпушувачем і какао.
- Замісіть однорідне шоколадне тісто, вилийте його у форму і випікайте при 170 градусах 40 хвилин.
- Повністю охолодіть готовий бісквіт і розріжте його горизонтально на 3 однакові коржі.
- Для крему змішайте сметану з вареним згущеним молоком і збийте міксером до ніжної однорідної консистенції.
- Зберіть торт у кондитерському кільці: викладіть коржі, щедро змащуючи кожен кремом, а верх теж покрийте кремом.
- Поставте десерт у холодильник на пару годин, щоб він добре просочився.
- Перед подачею прикрасьте торт шоколадною крихтою.
Зверніть увагу! Саме крем зі сметани та вареного згущеного молока робить цей торт ніжним і соковитим.
Готовий десерт виходить м’яким, красивим і дуже домашнім. Саме такий торт зазвичай зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути.