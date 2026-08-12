Простий шоколадний торт на кефірі може стати тим самим десертом для буднів, коли хочеться чогось домашнього, але без зайвого клопоту. У цьому рецепті все тримається на базових продуктах: кефірі, двох яйцях і кремі з двох інгредієнтів. Завдяки цьому коржі виходять м’якими, а сам торт легко зібрати навіть без складного декору, розповідає "Господинька".

Як легко приготувати торт на кефірі?

Час: 40 хвилин + охолодження

40 хвилин + охолодження Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– щіпка солі;

– 250 грамів цукру;

– 40 мілілітрів олії;

– 250 грамів кефіру;

– 130 грамів борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 10 грамів розпушувача;

– 300 грамів сметани;

– 80 грамів вареного згущеного молока;

– шоколад для декору.

Приготування:

Збийте яйця із сіллю міксером 2 – 3 хвилини, потім частинами всипте цукор і збивайте далі, доки маса не стане пишною та світлою. Влийте олію та кефір, перемішайте, а потім у кілька прийомів просійте борошно разом із розпушувачем і какао. Замісіть однорідне шоколадне тісто, вилийте його у форму і випікайте при 170 градусах 40 хвилин. Повністю охолодіть готовий бісквіт і розріжте його горизонтально на 3 однакові коржі. Для крему змішайте сметану з вареним згущеним молоком і збийте міксером до ніжної однорідної консистенції. Зберіть торт у кондитерському кільці: викладіть коржі, щедро змащуючи кожен кремом, а верх теж покрийте кремом. Поставте десерт у холодильник на пару годин, щоб він добре просочився. Перед подачею прикрасьте торт шоколадною крихтою.

Зверніть увагу! Саме крем зі сметани та вареного згущеного молока робить цей торт ніжним і соковитим.

Готовий десерт виходить м’яким, красивим і дуже домашнім. Саме такий торт зазвичай зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути.