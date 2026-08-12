Простой шоколадный торт на кефире может стать тем самым десертом на каждый день, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. В этом рецепте все основано на базовых продуктах: кефире, двух яйцах и креме из двух ингредиентов. Благодаря этому коржи получаются мягкими, а сам торт легко собрать даже без сложного декора, рассказывает"Господинька".
Как легко приготовить торт на кефире?
- Время: 40 минут + охлаждение
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 250 граммов сахара;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов кефира;
– 130 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 300 граммов сметаны;
– 80 граммов вареного сгущенного молока;
– шоколад для украшения.
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью миксером 2 – 3 минуты, затем по частям всыпьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и светлой.
- Влейте масло и кефир, перемешайте, а затем в несколько приемов просейте муку вместе с разрыхлителем и какао.
- Замесите однородное шоколадное тесто, вылейте его в форму и выпекайте при 170 градусах 40 минут.
- Полностью остудите готовый бисквит и разрежьте его горизонтально на 3 одинаковых коржа.
- Для крема смешайте сметану с вареным сгущенным молоком и взбейте миксером до нежной однородной консистенции.
- Соберите торт в кондитерском кольце: выложите коржи, щедро смазывая каждый кремом, а верх тоже покройте кремом.
- Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался.
- Перед подачей украсьте торт шоколадной крошкой.
Обратите внимание! Именно крем из сметаны и вареного сгущенного молока делает этот торт нежным и сочным.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Готовый десерт получается мягким, красивым и очень домашним. Именно такой торт обычно исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.