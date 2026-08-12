Простой шоколадный торт на кефире может стать тем самым десертом на каждый день, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. В этом рецепте все основано на базовых продуктах: кефире, двух яйцах и креме из двух ингредиентов. Благодаря этому коржи получаются мягкими, а сам торт легко собрать даже без сложного декора, рассказывает"Господинька".

Как легко приготовить торт на кефире?

Время: 40 минут + охлаждение

40 минут + охлаждение Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 250 граммов сахара;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов кефира;

– 130 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 300 граммов сметаны;

– 80 граммов вареного сгущенного молока;

– шоколад для украшения.

Приготовление:

Взбейте яйца с солью миксером 2 – 3 минуты, затем по частям всыпьте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и светлой. Влейте масло и кефир, перемешайте, а затем в несколько приемов просейте муку вместе с разрыхлителем и какао. Замесите однородное шоколадное тесто, вылейте его в форму и выпекайте при 170 градусах 40 минут. Полностью остудите готовый бисквит и разрежьте его горизонтально на 3 одинаковых коржа. Для крема смешайте сметану с вареным сгущенным молоком и взбейте миксером до нежной однородной консистенции. Соберите торт в кондитерском кольце: выложите коржи, щедро смазывая каждый кремом, а верх тоже покройте кремом. Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украсьте торт шоколадной крошкой.

Обратите внимание! Именно крем из сметаны и вареного сгущенного молока делает этот торт нежным и сочным.

Готовый десерт получается мягким, красивым и очень домашним. Именно такой торт обычно исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.