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9 серпня, 20:43
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Солоні мафіни зі шпинатом: простий рецепт для першого прикорму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Солоні мафіни зі шпинатом можуть стати зручним варіантом для першого прикорму: у них є овочі, сир і цільнозернове борошно, а готуються вони без складних рухів.

Чи справді шпинат – це "суперфуд", якого так бояться або люблять батьки, коли йдеться про перший прикорм? Насправді його репутація значною мірою тримається на давній помилці в підрахунках, а не на рекордному вмісті заліза.

Шпинат і справді поживний, але його "залізний" міф виріс із десяткової помилки в таблицях харчової цінності, яку ще в 1890-х роках підхопила масова культура, розповідає Smithsonian Magazine.

Чому шпинат став таким популярним?

У популярних таблицях харчової цінності для шпинату колись завищили вміст заліза через звичайну помилку з десятковою крапкою. Згодом цей міф закріпився в культурі, зокрема завдяки Попаю.

Тож шпинат не є настільки винятковим джерелом заліза, як це довго вважали. Але для солоних мафінів він усе одно працює добре: дає овочеву основу, добре поєднується із сиром і цільнозерновим борошном.

Як приготувати мафіни зі шпинатом? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 200 грамів свіжого шпинату; 
– 100 грамів тертого чедера; 
– 1 столова ложка сушеного чебрецю; 
– 2 яйця; 
– 150 мілілітрів грецького йогурту; 
– 2 – 3 столові ложки молока; 
– 150 грамів пшеничного борошна; 
– 150 грамів цільнозернового борошна; 
– 3 чайні ложки розпушувача; 
– вершкове масло для форми.

Приготування: 

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, або до 160 градусів у режимі конвекції. Шпинат подрібніть у кухонному комбайні так, щоб він став дрібно нарізаним, але не перетворився на пюре.
  2. Перекладіть шпинат у миску, додайте тертий сир і сушений чебрець.
  3. В окремій мисці збийте яйця з йогуртом. Додайте 2 столові ложки молока, а за потреби ще одну ложку.
  4. Просійте борошно та розпушувач у миску, після чого добре перемішайте до однорідності.
  5. Змастіть форму для мафінів маслом, розкладіть тісто по формочках і випікайте 20 – 25 хвилин. Потім дайте мафінам охолонути.

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