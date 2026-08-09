Солоні мафіни зі шпинатом: простий рецепт для першого прикорму

Солоні мафіни зі шпинатом можуть стати зручним варіантом для першого прикорму: у них є овочі, сир і цільнозернове борошно, а готуються вони без складних рухів.

Чи справді шпинат – це "суперфуд", якого так бояться або люблять батьки, коли йдеться про перший прикорм? Насправді його репутація значною мірою тримається на давній помилці в підрахунках, а не на рекордному вмісті заліза.

Шпинат і справді поживний, але його "залізний" міф виріс із десяткової помилки в таблицях харчової цінності, яку ще в 1890-х роках підхопила масова культура, розповідає Smithsonian Magazine.

Чому шпинат став таким популярним?

У популярних таблицях харчової цінності для шпинату колись завищили вміст заліза через звичайну помилку з десятковою крапкою. Згодом цей міф закріпився в культурі, зокрема завдяки Попаю.

Тож шпинат не є настільки винятковим джерелом заліза, як це довго вважали. Але для солоних мафінів він усе одно працює добре: дає овочеву основу, добре поєднується із сиром і цільнозерновим борошном.

Як приготувати мафіни зі шпинатом?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів свіжого шпинату;

– 100 грамів тертого чедера;

– 1 столова ложка сушеного чебрецю;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів грецького йогурту;

– 2 – 3 столові ложки молока;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів цільнозернового борошна;

– 3 чайні ложки розпушувача;

– вершкове масло для форми.

Приготування: