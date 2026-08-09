Чи справді шпинат – це "суперфуд", якого так бояться або люблять батьки, коли йдеться про перший прикорм? Насправді його репутація значною мірою тримається на давній помилці в підрахунках, а не на рекордному вмісті заліза.
Шпинат і справді поживний, але його "залізний" міф виріс із десяткової помилки в таблицях харчової цінності, яку ще в 1890-х роках підхопила масова культура, розповідає Smithsonian Magazine.
Чому шпинат став таким популярним?
У популярних таблицях харчової цінності для шпинату колись завищили вміст заліза через звичайну помилку з десятковою крапкою. Згодом цей міф закріпився в культурі, зокрема завдяки Попаю.
Тож шпинат не є настільки винятковим джерелом заліза, як це довго вважали. Але для солоних мафінів він усе одно працює добре: дає овочеву основу, добре поєднується із сиром і цільнозерновим борошном.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Як приготувати мафіни зі шпинатом?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів свіжого шпинату;
– 100 грамів тертого чедера;
– 1 столова ложка сушеного чебрецю;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів грецького йогурту;
– 2 – 3 столові ложки молока;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 150 грамів цільнозернового борошна;
– 3 чайні ложки розпушувача;
– вершкове масло для форми.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів, або до 160 градусів у режимі конвекції. Шпинат подрібніть у кухонному комбайні так, щоб він став дрібно нарізаним, але не перетворився на пюре.
- Перекладіть шпинат у миску, додайте тертий сир і сушений чебрець.
- В окремій мисці збийте яйця з йогуртом. Додайте 2 столові ложки молока, а за потреби ще одну ложку.
- Просійте борошно та розпушувач у миску, після чого добре перемішайте до однорідності.
- Змастіть форму для мафінів маслом, розкладіть тісто по формочках і випікайте 20 – 25 хвилин. Потім дайте мафінам охолонути.