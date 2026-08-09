Действительно ли шпинат – это "суперфуд", которого так боятся или любят родители, когда речь заходит о первом прикорме? На самом деле его репутация в значительной степени основана на давней ошибке в расчетах, а не на рекордном содержании железа.

Шпинат действительно питателен, но его "железный" миф возник из-за десятичной ошибки в таблицах пищевой ценности, что было сделано еще в 1890-х годах, и которую подхватила массовая культура, рассказывает Smithsonian Magazine.

Почему шпинат стал таким популярным?

В популярных таблицах пищевой ценности для шпината когда-то завысили содержание железа из-за обычной ошибки с десятичной запятой. Впоследствии этот миф укоренился в культуре, в частности благодаря Попаю.

Поэтому шпинат не является столь исключительным источником железа, как долгое время считалось. Но для соленых маффинов он все равно подходит хорошо: дает овощную основу, хорошо сочетается с сыром и цельнозерновой мукой.

Как приготовить маффины со шпинатом?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов свежего шпината;

– 100 граммов тертого чеддера;

– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;

– 2 яйца;

– 150 миллилитров греческого йогурта;

– 2–3 столовые ложки молока;

– 150 граммов пшеничной муки;

– 150 граммов цельнозерновой муки;

– 3 чайные ложки разрыхлителя;

– сливочное масло для формы.

Приготовление: