Действительно ли шпинат – это "суперфуд", которого так боятся или любят родители, когда речь заходит о первом прикорме? На самом деле его репутация в значительной степени основана на давней ошибке в расчетах, а не на рекордном содержании железа.

Шпинат действительно питателен, но его "железный" миф возник из-за десятичной ошибки в таблицах пищевой ценности, что было сделано еще в 1890-х годах, и которую подхватила массовая культура, рассказывает Smithsonian Magazine.

Почему шпинат стал таким популярным?

В популярных таблицах пищевой ценности для шпината когда-то завысили содержание железа из-за обычной ошибки с десятичной запятой. Впоследствии этот миф укоренился в культуре, в частности благодаря Попаю.

Поэтому шпинат не является столь исключительным источником железа, как долгое время считалось. Но для соленых маффинов он все равно подходит хорошо: дает овощную основу, хорошо сочетается с сыром и цельнозерновой мукой.

Как приготовить маффины со шпинатом?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов свежего шпината;
– 100 граммов тертого чеддера;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров греческого йогурта;
– 2–3 столовые ложки молока;
– 150 граммов пшеничной муки;
– 150 граммов цельнозерновой муки;
– 3 чайные ложки разрыхлителя;
– сливочное масло для формы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов или до 160 градусов в режиме конвекции. Измельчите шпинат в кухонном комбайне так, чтобы он стал мелко нарезанным, но не превратился в пюре.
  2. Переложите шпинат в миску, добавьте тертый сыр и сушеный тимьян.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с йогуртом. Добавьте 2 столовые ложки молока, а при необходимости еще одну ложку.
  4. Просейте муку и разрыхлитель в миску, после чего хорошо перемешайте до однородности.
  5. Смажьте форму для маффинов маслом, разложите тесто по формочкам и выпекайте 20–25 минут. Затем дайте маффинам остыть.