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20 жовтня, 22:35
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Хрумтить уже наступного дня: як залити капусту особливим розсолом, щоб їсти вже через добу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класичне квашення капусти зазвичай асоціюється з громіздкими діжками, важкими каменями-гнітами та щонайменше 2 тижнями очікування. Проте на Балканах знайшли спосіб скоротити цей термін рівно до 24 годин завдяки гарячому маринуванню.

Капуста за сербським методом виходить дзвінкою, соковитою, з приємною гостринкою та помірною кислинкою, а спробувати першу порцію можна вже наступного вечора. Головне – дотриматися балансу солі та вчасно переставити банку з тепла на холод. 

Як швидко заквасити капусту? 

  • Час: 20 хвилин + квашення
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
для овочевої основи: 
– 1 кілограм білокачанної капусти;
– 150 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 2–3 зубчики часнику;
– 1 стручок перцю чилі;
розсіл (на 1 літр води);
– 60 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту.

Приготування: 

  1. Капусту нашаткуйте рівною соломкою завтовшки 2 – 3 міліметра. Занадто тонкі смужки швидко розм'якнуть, а товсті не встигнуть промаринуватися за 1 добу.
  2. Моркву натріть на грубій тертці або наріжте тонкою соломкою, цибулю поріжте півкільцями, часник злегка розчавіть пласким боком ножа, а стручок чилі залиште цілим чи розріжте навпіл.
  3. Усі овочі змішайте у великій мисці, але не перетирайте із силою, щоб капуста не втратила внутрішню пружність.
  4. Для розсолу закип'ятіть воду, всипте сіль і цукор, розмішайте до повного розчинення кристалів і зніміть із вогню.
  5. Дайте рідині постояти 2 – 3 хвилини, щоб вона перестала бурхливо вирувати, і лише тоді влийте оцет – це вбереже кислоту від швидкого випаровування.
  6. Овочеву суміш щільно викладіть у скляну банку та залийте гарячим розсолом до самого верху.
  7. Нещільно прикрийте кришкою (закатувати не потрібно) і обов'язково поставте банку в глибоку тарілку, оскільки під час активного бродіння частина рідини буде переливатися через край.
  8. Залиште ємність рівно на 24 години за кімнатної температури близько 20 – 22 градусів.
  9. Після цього закрийте банку щільною капроновою кришкою та перенесіть у холодильник ще на 10 – 12 годин.
  10. У холоді ферментація сповільниться, а волокна стануть максимально крижаними та дзвінко хрумтітимуть. У холодильнику така закуска спокійно зберігається до 30 днів.

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