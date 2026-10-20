Хрумтить уже наступного дня: як залити капусту особливим розсолом, щоб їсти вже через добу

Класичне квашення капусти зазвичай асоціюється з громіздкими діжками, важкими каменями-гнітами та щонайменше 2 тижнями очікування. Проте на Балканах знайшли спосіб скоротити цей термін рівно до 24 годин завдяки гарячому маринуванню.

Капуста за сербським методом виходить дзвінкою, соковитою, з приємною гостринкою та помірною кислинкою, а спробувати першу порцію можна вже наступного вечора. Головне – дотриматися балансу солі та вчасно переставити банку з тепла на холод. Як швидко заквасити капусту? Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 4 Інгредієнти:

для овочевої основи:

– 1 кілограм білокачанної капусти;

– 150 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– 2–3 зубчики часнику;

– 1 стручок перцю чилі;

розсіл (на 1 літр води);

– 60 грамів солі;

– 50 грамів цукру;

– 80 мілілітрів оцту. Приготування: Капусту нашаткуйте рівною соломкою завтовшки 2 – 3 міліметра. Занадто тонкі смужки швидко розм'якнуть, а товсті не встигнуть промаринуватися за 1 добу. Моркву натріть на грубій тертці або наріжте тонкою соломкою, цибулю поріжте півкільцями, часник злегка розчавіть пласким боком ножа, а стручок чилі залиште цілим чи розріжте навпіл. Усі овочі змішайте у великій мисці, але не перетирайте із силою, щоб капуста не втратила внутрішню пружність. Для розсолу закип'ятіть воду, всипте сіль і цукор, розмішайте до повного розчинення кристалів і зніміть із вогню. Дайте рідині постояти 2 – 3 хвилини, щоб вона перестала бурхливо вирувати, і лише тоді влийте оцет – це вбереже кислоту від швидкого випаровування. Овочеву суміш щільно викладіть у скляну банку та залийте гарячим розсолом до самого верху. Нещільно прикрийте кришкою (закатувати не потрібно) і обов'язково поставте банку в глибоку тарілку, оскільки під час активного бродіння частина рідини буде переливатися через край. Залиште ємність рівно на 24 години за кімнатної температури близько 20 – 22 градусів. Після цього закрийте банку щільною капроновою кришкою та перенесіть у холодильник ще на 10 – 12 годин. У холоді ферментація сповільниться, а волокна стануть максимально крижаними та дзвінко хрумтітимуть. У холодильнику така закуска спокійно зберігається до 30 днів.