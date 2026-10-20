Капуста, приготовленная по сербскому рецепту, получается хрустящей, сочной, с приятной остротой и умеренной кислинкой, а попробовать первую порцию можно уже на следующий вечер. Главное – соблюсти баланс соли и вовремя переставить банку с теплого места на холодное.

Как быстро заквасить капусту?

Время : 20 минут + брожение

: 20 минут + брожение Порций: 4

Ингредиенты:

для овощной основы:

– 1 килограмм белокочанной капусты;

– 150 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 стручок перца чили;

рассол (на 1 литр воды);

– 60 граммов соли;

– 50 граммов сахара;

– 80 миллилитров уксуса.

Приготовление: