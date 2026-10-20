Капуста за сербським методом виходить дзвінкою, соковитою, з приємною гостринкою та помірною кислинкою, а спробувати першу порцію можна вже наступного вечора. Головне – дотриматися балансу солі та вчасно переставити банку з тепла на холод.

Як швидко заквасити капусту?

Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 4

Інгредієнти:

для овочевої основи:

– 1 кілограм білокачанної капусти;

– 150 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– 2–3 зубчики часнику;

– 1 стручок перцю чилі;

розсіл (на 1 літр води);

– 60 грамів солі;

– 50 грамів цукру;

– 80 мілілітрів оцту.

Приготування: