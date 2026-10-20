Капуста за сербським методом виходить дзвінкою, соковитою, з приємною гостринкою та помірною кислинкою, а спробувати першу порцію можна вже наступного вечора. Головне – дотриматися балансу солі та вчасно переставити банку з тепла на холод.
Як швидко заквасити капусту?
- Час: 20 хвилин + квашення
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для овочевої основи:
– 1 кілограм білокачанної капусти;
– 150 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 2–3 зубчики часнику;
– 1 стручок перцю чилі;
розсіл (на 1 літр води);
– 60 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Капусту нашаткуйте рівною соломкою завтовшки 2 – 3 міліметра. Занадто тонкі смужки швидко розм'якнуть, а товсті не встигнуть промаринуватися за 1 добу.
- Моркву натріть на грубій тертці або наріжте тонкою соломкою, цибулю поріжте півкільцями, часник злегка розчавіть пласким боком ножа, а стручок чилі залиште цілим чи розріжте навпіл.
- Усі овочі змішайте у великій мисці, але не перетирайте із силою, щоб капуста не втратила внутрішню пружність.
- Для розсолу закип'ятіть воду, всипте сіль і цукор, розмішайте до повного розчинення кристалів і зніміть із вогню.
- Дайте рідині постояти 2 – 3 хвилини, щоб вона перестала бурхливо вирувати, і лише тоді влийте оцет – це вбереже кислоту від швидкого випаровування.
- Овочеву суміш щільно викладіть у скляну банку та залийте гарячим розсолом до самого верху.
- Нещільно прикрийте кришкою (закатувати не потрібно) і обов'язково поставте банку в глибоку тарілку, оскільки під час активного бродіння частина рідини буде переливатися через край.
- Залиште ємність рівно на 24 години за кімнатної температури близько 20 – 22 градусів.
- Після цього закрийте банку щільною капроновою кришкою та перенесіть у холодильник ще на 10 – 12 годин.
- У холоді ферментація сповільниться, а волокна стануть максимально крижаними та дзвінко хрумтітимуть. У холодильнику така закуска спокійно зберігається до 30 днів.