В господинь так багато справ, інколи довго стояти біля плити просто немає сил і натхнення. В таких випадках на порятунок прийдуть швидкі рецепти апетитних та ситних страв.

Ці пиріжки ставатимуть в пригоді кожного разу, як часу на приготування трапези буде обмаль. Можете не переживати – ваші рідні точно будуть раді бачити їх на столі якомога частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати швидкі пиріжки на сковороді?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 150 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки соди;

– пів чайної ложки цукру;

– 200 грамів капусти;

– 2 яйця;

– 50 грамів цибулі.

Приготування:

Спочатку приготуйте начинку. На сковорідку з невеликою кількістю олії викладіть подрібнену цибулю та обсмажте її до легкої золотистої скоринки. Додайте нашатковану капусту, підсоліть і тушкуйте на середньому вогні, поки вона стане м’якою. Коли капуста охолоне, змішайте її з подрібненими вареними яйцями. Начинка виходить настільки смачна, що її можна їсти навіть без тіста. Для тіста влийте в миску кефір, додайте дрібку солі, трохи цукру та соду. Добре перемішайте, щоб сода погасилася. Поступово всипайте борошно й замішуйте тісто — воно має бути м’яким, не надто густим. Яйця в тісто не додавайте, адже вони вже є в начинці. Перекладіть остиглу капустяну начинку в тісто й ретельно перемішайте, щоб усе рівномірно з’єдналося. На розігріту сковорідку з олією викладайте ложкою тісто з начинкою, формуючи невеликі пиріжки. Злегка притисніть їх, щоб добре пропеклися всередині. Смажте під кришкою на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.

Смачного!

