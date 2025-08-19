Готуються хвилини, зʼїдаються ще швидше: ліниві пиріжки на сковороді — порятунок для господинь
- Швидкі пиріжки на сковороді стануть порятунком для заклопотаних господинь.
- Основні інгредієнти: кефір, борошно, сіль, сода, цукор, капуста, яйця, цибуля.
В господинь так багато справ, інколи довго стояти біля плити просто немає сил і натхнення. В таких випадках на порятунок прийдуть швидкі рецепти апетитних та ситних страв.
Ці пиріжки ставатимуть в пригоді кожного разу, як часу на приготування трапези буде обмаль. Можете не переживати – ваші рідні точно будуть раді бачити їх на столі якомога частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати швидкі пиріжки на сковороді?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 150 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки соди;
– пів чайної ложки цукру;
– 200 грамів капусти;
– 2 яйця;
– 50 грамів цибулі.
Приготування:
- Спочатку приготуйте начинку. На сковорідку з невеликою кількістю олії викладіть подрібнену цибулю та обсмажте її до легкої золотистої скоринки.
- Додайте нашатковану капусту, підсоліть і тушкуйте на середньому вогні, поки вона стане м’якою.
- Коли капуста охолоне, змішайте її з подрібненими вареними яйцями. Начинка виходить настільки смачна, що її можна їсти навіть без тіста.
- Для тіста влийте в миску кефір, додайте дрібку солі, трохи цукру та соду. Добре перемішайте, щоб сода погасилася.
- Поступово всипайте борошно й замішуйте тісто — воно має бути м’яким, не надто густим. Яйця в тісто не додавайте, адже вони вже є в начинці.
- Перекладіть остиглу капустяну начинку в тісто й ретельно перемішайте, щоб усе рівномірно з’єдналося.
- На розігріту сковорідку з олією викладайте ложкою тісто з начинкою, формуючи невеликі пиріжки. Злегка притисніть їх, щоб добре пропеклися всередині.
- Смажте під кришкою на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.
Смачного!
