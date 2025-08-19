У хозяек так много дел, иногда долго стоять у плиты просто нет сил и вдохновения. В таких случаях на спасение придут быстрые рецепты аппетитных и сытных блюд.

Эти пирожки будут пригодиться каждый раз, как времени на приготовление трапезы будет мало. Можете не переживать – ваши родные точно будут рады видеть их на столе как можно чаще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как приготовить быстрые пирожки на сковороде?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира;

– 150 граммов муки;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки соды;

– пол чайной ложки сахара;

– 200 граммов капусты;

– 2 яйца;

– 50 граммов лука.

Приготовление:

Сначала приготовьте начинку. На сковородку с небольшим количеством масла выложите измельченный лук и обжарьте его до легкой золотистой корочки. Добавьте нашинкованную капусту, подсолите и тушите на среднем огне, пока она станет мягкой. Когда капуста остынет, смешайте ее с измельченными вареными яйцами. Начинка получается настолько вкусная, что ее можно есть даже без теста. Для теста влейте в миску кефир, добавьте щепотку соли, немного сахара и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода погасилась. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто - оно должно быть мягким, не слишком густым. Яйца в тесто не добавляйте, ведь они уже есть в начинке. Переложите остывшую капустную начинку в тесто и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно соединилось. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто с начинкой, формируя небольшие пирожки. Слегка прижмите их, чтобы хорошо пропеклись внутри. Жарьте под крышкой на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

Приятного аппетита!

