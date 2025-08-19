Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Готовятся минуты, съедаются еще быстрее: ленивые пирожки на сковороде – спасение для хозяек
19 августа, 18:25
2

Готовятся минуты, съедаются еще быстрее: ленивые пирожки на сковороде – спасение для хозяек

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Быстрые пирожки на сковороде станут спасением для занятых хозяек.
  • Основные ингредиенты: кефир, мука, соль, сода, сахар, капуста, яйца, лук.

У хозяек так много дел, иногда долго стоять у плиты просто нет сил и вдохновения. В таких случаях на спасение придут быстрые рецепты аппетитных и сытных блюд.

Эти пирожки будут пригодиться каждый раз, как времени на приготовление трапезы будет мало. Можете не переживать – ваши родные точно будут рады видеть их на столе как можно чаще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Интересно Вы поблагодарите себя за эту закуску: консервируем помидоры по рецепту из Одесской области

Как приготовить быстрые пирожки на сковороде?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 200 миллилитров кефира;
– 150 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки соды;
– пол чайной ложки сахара;
– 200 граммов капусты;
– 2 яйца;
– 50 граммов лука.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте начинку. На сковородку с небольшим количеством масла выложите измельченный лук и обжарьте его до легкой золотистой корочки.
  2. Добавьте нашинкованную капусту, подсолите и тушите на среднем огне, пока она станет мягкой.
  3. Когда капуста остынет, смешайте ее с измельченными вареными яйцами. Начинка получается настолько вкусная, что ее можно есть даже без теста.
  4. Для теста влейте в миску кефир, добавьте щепотку соли, немного сахара и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода погасилась.
  5. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто - оно должно быть мягким, не слишком густым. Яйца в тесто не добавляйте, ведь они уже есть в начинке.
  6. Переложите остывшую капустную начинку в тесто и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно соединилось.
  7. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто с начинкой, формируя небольшие пирожки. Слегка прижмите их, чтобы хорошо пропеклись внутри.
  8. Жарьте под крышкой на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Вкус любимой кукурузы можно сохранить на целый год. А с этим рецептом она получится еще вкуснее, чем в магазине.