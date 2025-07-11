Його зʼїдають цілими тацями: салат з крабовими паличками за 10 хвилин
- На приготування цього салату йде лише 10 хвилин.
- Ідеальний вибір для швидкого та смачного перекусу.
Коли на трапезі є салат – задоволення завжди більше. З цим рецептом вам ніколи не доведеться від нього відмовлятися.
Якщо ви полюбляєте салати з крабовими паличками, то цей рецепт точно повинен бути у вашій колекції. З ним апетитна улюблена страва буде на столі за якихось 10 хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".
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Рецепт салату з крабовими паличками
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– дрібка солі;
– 3 курячих яйця;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 свіжий огірок;
– 200 грамів моркви по-корейськи.
Приготування:
Крабові палички очищаємо від оболонки та подрібнюємо на дрібні шматочки.
Яйця відварюємо, очищаємо від шкаралупи й нарізаємо невеликими кубиками.
Свіжий огірок ріжемо кубиками, шкірку не знімаємо.
Перед подачею салат підсолюємо, заправляємо майонезом і добре перемішуємо.
Смачного!
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