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11 липня, 21:50
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Його зʼїдають цілими тацями: салат з крабовими паличками за 10 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • На приготування цього салату йде лише 10 хвилин.
  • Ідеальний вибір для швидкого та смачного перекусу. 

Коли на трапезі є салат – задоволення завжди більше. З цим рецептом вам ніколи не доведеться від нього відмовлятися.

Якщо ви полюбляєте салати  з крабовими паличками, то цей рецепт точно повинен бути у вашій колекції. З ним апетитна улюблена страва буде на столі за якихось 10 хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Рецепт салату з крабовими паличками

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 грамів крабових паличок;
– дрібка солі;
– 3 курячих яйця;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 свіжий огірок;
– 200 грамів моркви по-корейськи.

Приготування

  1. Крабові палички очищаємо від оболонки та подрібнюємо на дрібні шматочки.

  2. Яйця відварюємо, очищаємо від шкаралупи й нарізаємо невеликими кубиками.

  3. Свіжий огірок ріжемо кубиками, шкірку не знімаємо.

  4. Перед подачею салат підсолюємо, заправляємо майонезом і добре перемішуємо.

Смачного!

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