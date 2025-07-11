Його зʼїдають цілими тацями: салат з крабовими паличками за 10 хвилин

Коли на трапезі є салат – задоволення завжди більше. З цим рецептом вам ніколи не доведеться від нього відмовлятися.

Якщо ви полюбляєте салати з крабовими паличками, то цей рецепт точно повинен бути у вашій колекції. З ним апетитна улюблена страва буде на столі за якихось 10 хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

До речі Розкішний порятунок у спеку: готуємо малиновий сорбет за 15 хвилин

Рецепт салату з крабовими паличками

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– дрібка солі;

– 3 курячих яйця;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 свіжий огірок;

– 200 грамів моркви по-корейськи.

Приготування:

Крабові палички очищаємо від оболонки та подрібнюємо на дрібні шматочки. Яйця відварюємо, очищаємо від шкаралупи й нарізаємо невеликими кубиками. Свіжий огірок ріжемо кубиками, шкірку не знімаємо. Перед подачею салат підсолюємо, заправляємо майонезом і добре перемішуємо.

Смачного!

Щоб купувати тільки натуральний продукт: як вибрати якісне какао.