Если вы любите салаты с крабовыми палочками, то этот рецепт точно должен быть в вашей коллекции. С ним аппетитное любимое блюдо будет на столе за каких-то 10 минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт салата с крабовыми палочками

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– щепотка соли;
– 3 куриных яйца;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 свежий огурец;
– 200 граммов моркови по-корейски.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки очищаем от оболочки и измельчаем на мелкие кусочки.

  2. Яйца отвариваем, очищаем от скорлупы и нарезаем небольшими кубиками.

  3. Свежий огурец режем кубиками, кожуру не снимаем.

  4. Перед подачей салат подсаливаем, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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