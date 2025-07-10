Малиновый сорбет – это куда лучше и полезнее, чем магазинное мороженое, в котором много сахара. И готовить его быстрее, чем сходить в ближайший супермаркет. Как сделать десерт, который спасет от жары – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт малинового сорбета

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов малины;

– 0,5 лимона;

– 80 граммов меда.

Приготовление:

Малину тщательно промываем, удаляем плодоножки и даем ягодам обсохнуть. С половины лимона снимаем цедру и выжимаем сок. В чашу блендера кладем подсушенную малину, добавляем мед и свежевыжатый лимонный сок. Взбиваем до однородной консистенции. Полученную массу переливаем в емкость и ставим в морозильную камеру примерно на полтора часа. Через 45 минут достаем массу и тщательно перемешиваем, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда. Готовый сорбет раскладываем по креманкам и украшаем лимонной цедрой.

Приятного аппетита!

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