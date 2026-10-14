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14 жовтня, 18:46
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Торт "Секунда" на згущеному молоці: ніжний домашній десерт до чаю за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Торт "Секунда" виправдовує назву не лише швидкістю складання, а й простим набором продуктів. У центрі смаку – згущене молоко, яке обожнюють усі.

Торт "Секунда" справді збирається швидко: основу для коржів тут готують зі згущеного молока, яєць, масла та какао. У цьому рецепті згущене молоко дає тісту щільність і м’якість водночас, тож коржі виходять ніжними та добре поєднуються з кремом, розповідає "Господинька".

Як приготувати торт "Секунда" 

  • Час: 40 хвилин + просочування
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
тісто: 
– 380 грамів згущеного молока;
– 3 яйця;
– 60 грамів вершкового масла;
– 150 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 8 грамів розпушувача;
крем: 
– 300 мілілітрів холодних вершків;
– 100 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів сметани. 

Приготування:

  1. Змішайте згущене молоко, яйця та розтоплене вершкове масло до однорідності.
  2. Додайте просіяне борошно, какао та розпушувач і замісіть тісто без грудочок.
  3. Перелийте масу у форму з пергаментом і випікайте за 180 градусів приблизно 25 хвилин.
  4. Охолоджений корж розріжте навпіл, а кожну частину ще раз – горизонтально. Має вийти 4 бісквіти.
  5. Підрівняйте краї коржів, а обрізки подрібніть у крихту для прикрашання.
  6. Збийте холодні вершки з цукром і ванільним цукром до пишної маси.
  7. Додайте сметану і ще раз збийте, щоб крем став однорідним та повітряним.
  8. Щедро перемажте всі коржі кремом, покрийте ним верх і боки торта.
  9. Посипте торт крихтою з обрізків і, за бажанням, прикрасьте розтопленим шоколадом.
  10. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він добре просочився.

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