Торт "Секунда" на згущеному молоці: ніжний домашній десерт до чаю за лічені хвилини

Торт "Секунда" виправдовує назву не лише швидкістю складання, а й простим набором продуктів. У центрі смаку – згущене молоко, яке обожнюють усі.

Торт "Секунда" справді збирається швидко: основу для коржів тут готують зі згущеного молока, яєць, масла та какао. У цьому рецепті згущене молоко дає тісту щільність і м’якість водночас, тож коржі виходять ніжними та добре поєднуються з кремом, розповідає "Господинька".

Як приготувати торт "Секунда"

Час : 40 хвилин + просочування

: 40 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 380 грамів згущеного молока;

– 3 яйця;

– 60 грамів вершкового масла;

– 150 грамів борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 8 грамів розпушувача;

крем:

– 300 мілілітрів холодних вершків;

– 100 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів сметани.

Приготування: