Торт "Секунда" справді збирається швидко: основу для коржів тут готують зі згущеного молока, яєць, масла та какао. У цьому рецепті згущене молоко дає тісту щільність і м’якість водночас, тож коржі виходять ніжними та добре поєднуються з кремом, розповідає "Господинька".
Як приготувати торт "Секунда"
- Час: 40 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 380 грамів згущеного молока;
– 3 яйця;
– 60 грамів вершкового масла;
– 150 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 8 грамів розпушувача;
крем:
– 300 мілілітрів холодних вершків;
– 100 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів сметани.
Приготування:
- Змішайте згущене молоко, яйця та розтоплене вершкове масло до однорідності.
- Додайте просіяне борошно, какао та розпушувач і замісіть тісто без грудочок.
- Перелийте масу у форму з пергаментом і випікайте за 180 градусів приблизно 25 хвилин.
- Охолоджений корж розріжте навпіл, а кожну частину ще раз – горизонтально. Має вийти 4 бісквіти.
- Підрівняйте краї коржів, а обрізки подрібніть у крихту для прикрашання.
- Збийте холодні вершки з цукром і ванільним цукром до пишної маси.
- Додайте сметану і ще раз збийте, щоб крем став однорідним та повітряним.
- Щедро перемажте всі коржі кремом, покрийте ним верх і боки торта.
- Посипте торт крихтою з обрізків і, за бажанням, прикрасьте розтопленим шоколадом.
- Поставте десерт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він добре просочився.