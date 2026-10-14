Торт "Секунда" действительно готовится быстро: основу для коржей здесь готовят из сгущенного молока, яиц, масла и какао. В этом рецепте сгущенное молоко придает тесту плотность и мягкость одновременно, поэтому коржи получаются нежными и хорошо сочетаются с кремом, рассказывает "Господинька".

Как приготовить торт "Секунда"

Время : 40 минут + пропитка

: 40 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 380 граммов сгущенного молока;

– 3 яйца;

– 60 граммов сливочного масла;

– 150 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 8 граммов разрыхлителя;

крем:

– 300 миллилитров холодных сливок;

– 100 граммов сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов сметаны.

Приготовление: