Торт "Секунда" действительно готовится быстро: основу для коржей здесь готовят из сгущенного молока, яиц, масла и какао. В этом рецепте сгущенное молоко придает тесту плотность и мягкость одновременно, поэтому коржи получаются нежными и хорошо сочетаются с кремом, рассказывает "Господинька".
Как приготовить торт "Секунда"
- Время: 40 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 380 граммов сгущенного молока;
– 3 яйца;
– 60 граммов сливочного масла;
– 150 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 8 граммов разрыхлителя;
крем:
– 300 миллилитров холодных сливок;
– 100 граммов сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов сметаны.
Приготовление:
- Смешайте сгущенное молоко, яйца и растопленное сливочное масло до однородной консистенции.
- Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель и замесите тесто без комочков.
- Перелейте массу в форму, выстеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах примерно 25 минут.
- Остывший корж разрежьте пополам, а каждую часть еще раз – горизонтально. Должно получиться 4 бисквита.
- Подровняйте края коржей, а обрезки измельчите в крошку для украшения.
- Взбейте холодные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
- Добавьте сметану и еще раз взбейте, чтобы крем стал однородным и воздушным.
- Обильно смажьте все коржи кремом, покройте им верх и бока торта.
- Посыпьте торт крошкой из обрезков и, по желанию, украсьте растопленным шоколадом.
- Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.