Ідеальний рецепт для вихідних, щоб не стояти за плитою: неймовірний заливний пиріг з тунцем

Ніжний, соковитий заливний пиріг на кефірі – ідеальне рішення для швидкої та ситної вечері. Близькі будуть у захваті і точно попросять ще!

Тісто замішується за лічені хвилини без зайвого клопоту, а поєднання консервованого тунця, яєць та свіжої зеленої цибулі робить страву ароматною та неймовірно смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Саме те рішення, коли хочеться відпочити, а не стояти біля плити! Як приготувати заливний пиріг з тунцем? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 150 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 350 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 4 варені яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 банка консервованого тунця. Приготування: У глибокій мисці збийте яйця до легкої піни, влийте кефір, всипте розпушувач і поступово додайте борошно. Ретельно вимішайте тісто вінчиком, щоб не було грудочок – воно має нагадувати не надто густу сметану. Для начинки подрібніть варені яйця кубиками, дрібно посічіть пучок зеленої цибулі та з'єднайте все з консервованим тунцем, розминаючи його виделкою до рівномірного розподілу. Форму для випікання застеліть пергаментом і злегка змастіть олією. Вилийте половину рідкого тіста на дно. Рівним шаром викладіть рибну начинку та акуратно залийте її другою частиною тіста, розрівнюючи поверхню лопаткою. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 45 хвилин до появи гарної рум'яної скоринки. Дайте готовій випічці трохи постояти у формі, після чого наріжте на порційні шматочки та подавайте до столу.