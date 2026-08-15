Тесто замешивается за считанные минуты без лишних хлопот, а сочетание консервированного тунца, яиц и свежего зеленого лука делает блюдо ароматным и невероятно вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Идеальный вариант, когда хочется отдохнуть, а не стоять у плиты!
Как приготовить заливной пирог с тунцом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 150 граммов муки;
– 3 яйца;
– 350 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 4 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 банка консервированного тунца.
Приготовление:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- В глубокой миске взбейте яйца до легкой пены, влейте кефир, всыпьте разрыхлитель и постепенно добавьте муку.
- Тщательно перемешайте тесто венчиком, чтобы не было комочков – оно должно напоминать не слишком густую сметану.
- Для начинки нарежьте вареные яйца кубиками, мелко порежьте пучок зеленого лука и смешайте все с консервированным тунцом, разминая его вилкой до равномерного распределения.
- Форму для выпечки застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Вылейте половину жидкого теста на дно.
- Ровным слоем выложите рыбную начинку и аккуратно залейте ее второй частью теста, разравнивая поверхность лопаткой.
- Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут до появления красивой румяной корочки.
- Дайте готовой выпечке немного постоять в форме, после чего нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.