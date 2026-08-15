Тісто замішується за лічені хвилини без зайвого клопоту, а поєднання консервованого тунця, яєць та свіжої зеленої цибулі робить страву ароматною та неймовірно смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Саме те рішення, коли хочеться відпочити, а не стояти біля плити!
Як приготувати заливний пиріг з тунцем?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 150 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 350 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 4 варені яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 банка консервованого тунця.
Приготування:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- У глибокій мисці збийте яйця до легкої піни, влийте кефір, всипте розпушувач і поступово додайте борошно.
- Ретельно вимішайте тісто вінчиком, щоб не було грудочок – воно має нагадувати не надто густу сметану.
- Для начинки подрібніть варені яйця кубиками, дрібно посічіть пучок зеленої цибулі та з'єднайте все з консервованим тунцем, розминаючи його виделкою до рівномірного розподілу.
- Форму для випікання застеліть пергаментом і злегка змастіть олією. Вилийте половину рідкого тіста на дно.
- Рівним шаром викладіть рибну начинку та акуратно залийте її другою частиною тіста, розрівнюючи поверхню лопаткою.
- Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 45 хвилин до появи гарної рум'яної скоринки.
- Дайте готовій випічці трохи постояти у формі, після чого наріжте на порційні шматочки та подавайте до столу.