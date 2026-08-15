Тісто замішується за лічені хвилини без зайвого клопоту, а поєднання консервованого тунця, яєць та свіжої зеленої цибулі робить страву ароматною та неймовірно смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Саме те рішення, коли хочеться відпочити, а не стояти біля плити!

Як приготувати заливний пиріг з тунцем?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 150 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 350 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 4 варені яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 банка консервованого тунця.

Приготування: