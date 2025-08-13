Яблучний сік – важлива заготовка, а особливо ви це відчуєте на свята та родинні посиденьки. На щастя, готувати його навіть легше за похід до магазину.

Єдина дискусія довкола яблучного соку, яка ніколи не стихає – чи потрібно додавати в нього цукор. 24 Канал пропонує рецепт від порталу Beszamel, в якому немає цього інгредієнта, а за бажанням підсолодити напій можна безпосередньо перед вживанням. До теми Той самий, що пили в Гаррі Поттері: як заготувати гарбузовий сік Як заготувати яблучний сік на зиму? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4,5 літра соку Інгредієнти:

– 5 кілограмів яблук;

– 100 мілілітрів лимонного соку. Приготування: Яблука помийте, наріжте та видаліть серцевину. Пропустіть плоди через соковижималку. Додайте лимонний сік і добре перемішайте. Перелийте сік у стерилізовані банки або пляшки та щільно закупорте. Пастеризуйте банки з соком 15 – 20 хвилин. Переверніть банки, закутайте до охолодження. Зберігайте в темному прохолодному місці. Смачного!