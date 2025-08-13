Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Без грама цукру: як закрити сік з яблук на зиму, який буде популярніший за компоти
13 серпня, 11:16
1

Без грама цукру: як закрити сік з яблук на зиму, який буде популярніший за компоти

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Закрити яблучний сік на зиму можна без цукру. 

  • Його приготування простіше, аніж похід у магазин.

     

Яблучний сік – важлива заготовка, а особливо ви це відчуєте на свята та родинні посиденьки. На щастя, готувати його навіть легше за похід до магазину.

Єдина дискусія довкола яблучного соку, яка ніколи не стихає – чи потрібно додавати в нього цукор. 24 Канал пропонує рецепт від порталу Beszamel, в якому немає цього інгредієнта, а за бажанням підсолодити напій можна безпосередньо перед вживанням. 

До теми Той самий, що пили в Гаррі Поттері: як заготувати гарбузовий сік

Як заготувати яблучний сік на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4,5 літра соку

Інгредієнти
– 5 кілограмів яблук;
– 100 мілілітрів лимонного соку.

Приготування

  1. Яблука помийте, наріжте та видаліть серцевину.
  2. Пропустіть плоди через соковижималку.
  3. Додайте лимонний сік і добре перемішайте.
  4. Перелийте сік у стерилізовані банки або пляшки та щільно закупорте.
  5. Пастеризуйте банки з соком 15 – 20 хвилин.
  6. Переверніть банки, закутайте до охолодження.
  7. Зберігайте в темному прохолодному місці. 

Смачного!

Правильно обрати натуральний мед не так легко, як здається. Більшість порад в інтернеті – міфи. Але пасічники розповіли, яку ознаку справжнього меду не зможе підробити ніхто. 