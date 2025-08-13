Яблочный сок – важная заготовка, а особенно вы это почувствуете на праздники и семейные посиделки. К счастью, готовить его даже легче похода в магазин.

Единственная дискуссия вокруг яблочного сока, которая никогда не стихает – нужно ли добавлять в него сахар. 24 Канал предлагает рецепт от портала Beszamel, в котором нет этого ингредиента, а по желанию подсластить напиток можно непосредственно перед употреблением.

К теме Тот самый, что пили в Гарри Поттере: как заготовить тыквенный сок

Как заготовить яблочный сок на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4,5 литра сока

Ингредиенты:

– 5 килограммов яблок;

– 100 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

Яблоки помойте, нарежьте и удалите сердцевину. Пропустите плоды через соковыжималку. Добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Перелейте сок в стерилизованные банки или бутылки и плотно закупорьте. Пастеризуйте банки с соком 15 – 20 минут. Переверните банки, укутайте до остывания. Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

Правильно выбрать натуральный мед не так легко, как кажется. Большинство советов в интернете – мифы. Но пасечники рассказали, какой признак настоящего меда не сможет подделать никто.