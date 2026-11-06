Лідер осінньої випічки: готуємо солоні сінабони з моцарелою за перевіреним рецептом

Знамениті булочки-сінабони зазвичай асоціюються виключно з солодкою корицею та липкою глазур'ю, проте їхня несолодка версія здатна здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Повітряне, здобне та неймовірно м'яке дріжджове тісто виступає бездоганною основою для пікантної начинки з розтопленого вершкового масла, пахучого свіжого часнику, подрібненої зелені та щедрого шару тягучого сиру.

Особлива текстура досягається завдяки класичному опарному методу замішування, що дає клейковині повністю розкритися та забезпечує виробам невагому пористість без зайвої щільності. Під час випікання вершково-часникова суміш просочує кожен виток теплого здобного рулету зсередини, а моцарела плавиться, утворюючи соковиту ниткоподібну серцевину, яка чудово доповнює гарячий обідній борщ або виступає самостійною ситною перекускою.

Як спекти солоні сінабони з сиром?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

опара для підйому:

– 300 мілілітрів теплого молока температурою 36 – 38 градусів;

– 5 грамів сухих дріжджів або 15 грамів пресованих живих;

– 20 грамів білого цукру;

– 150 грамів пшеничного борошна;

основний заміс тіста:

– готова опара;

– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 60 грамів білого цукру;

– 4 грами кам'яної солі;

– 2 курячі яйця кімнатної температури;

– 100 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;

пікантно-сирна начинка:

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 30 – 40 грамів свіжої зелені кропу та петрушки;

– 200 грамів твердого сиру або моцарели.

Приготування: