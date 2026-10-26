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26 жовтня, 18:40
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Справжній "вогник" до сала та м'яса: рецепт пекучої сирої аджики з коренем хрону

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сира аджика з додаванням свіжого кореня хрону та часнику – це культова зимова приправа, яка зберігає свіжий смак літніх овочів без жодної краплі оцту та тривалого виварювання біля плити.

Секрет стійкості такої заготовки криється в потужних природних консервантах. Гострий корінь хрону та часник багаті на бактерицидні фітонциди й ефірні олії, які повністю зупиняють процеси бродіння у свіжих томатах і зберігають насичений рубіновий колір соусу протягом багатьох місяців. 

Як приготувати аджику з хроном? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
овочева основа: 
– 2 кілограми стиглих м'ясистих помідорів; 
– 500 грамів солодкого болгарського перцю (переважно червоного кольору); 
– 200 грамів свіжого кореня хрону; 
– 150 грамів очищеного часнику; 
– 2 стручки гострого перцю чилі;

спеції та консерванти: 
– 2 столові ложки великої кам'яної солі (без йоду); 
– 1 столова ложка цукру. 

Приготування:  

  1. Помідори вимийте, обсушіть паперовими рушниками та розріжте на 2 чи 4 частини, видаляючи щільну плодоніжку.
  2. Для такої аджики найкраще підходять м'ясисті сорти типу "сливка" з мінімальною кількістю водянистого насіння, щоб соус не вийшов занадто рідким.
  3. Солодкий і гострий перець очистіть від хвостиків.
  4. Якщо хочете отримати максимально пекучу гостроту, насіння в стручках чилі залиште, якщо ж помірну – вичистіть його разом із білими внутрішніми перетинками.
  5. Корінь хрону ретельно промийте щіткою від залишків землі, очистіть від верхньої шкірки овочечисткою або ножем і наріжте брусочками, які зручно подавати в м'ясорубку.
  6. Зубчики часнику звільніть від лушпиння. Щоб подрібнення хрону не виїдало очі, натягніть на вихідний отвір м'ясорубки щільний поліетиленовий пакет і зафіксуйте його краї банківською гумкою.
  7. Пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки хрін, часник, обидва види перцю та помідори.
  8. Перелийте овочеву суміш у велику емальовану миску чи скляну ємність. Всипте кам'яну сіль та цукор.
  9. Ретельно вимішуйте масу дерев'яною або силіконовою лопаткою протягом 3 – 5 хвилин, поки кристали солі повністю не розчиняться у томатному соку.
  10. Залиште миску з аджикою на кухні за кімнатної температури на 30 – 40 хвилин, прикривши чистим рушником.
  11. Ще раз добре перемішайте та зніміть пробу: за бажанням можна додати трохи більше солі чи гостроти.
  12. Скляні банки та капронові або гвинтові кришки ретельно вимийте з харчовою содою та повністю висушіть (вони мають бути абсолютно сухими, без крапель води).
  13. Розлийте соус по банках, не доливаючи до самого краю близько 1 сантиметра.
  14. Щільно закрийте кришками та відправте на зберігання в холодильник або холодний сухий погріб із температурою від +2 до +6 градусів.
  15. За таких умов свіжа приправа чудово стоїть до самої весни.

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