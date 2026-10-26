Справжній "вогник" до сала та м'яса: рецепт пекучої сирої аджики з коренем хрону

Сира аджика з додаванням свіжого кореня хрону та часнику – це культова зимова приправа, яка зберігає свіжий смак літніх овочів без жодної краплі оцту та тривалого виварювання біля плити.

Секрет стійкості такої заготовки криється в потужних природних консервантах. Гострий корінь хрону та часник багаті на бактерицидні фітонциди й ефірні олії, які повністю зупиняють процеси бродіння у свіжих томатах і зберігають насичений рубіновий колір соусу протягом багатьох місяців. Як приготувати аджику з хроном? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

овочева основа:

– 2 кілограми стиглих м'ясистих помідорів;

– 500 грамів солодкого болгарського перцю (переважно червоного кольору);

– 200 грамів свіжого кореня хрону;

– 150 грамів очищеного часнику;

– 2 стручки гострого перцю чилі; спеції та консерванти:

– 2 столові ложки великої кам'яної солі (без йоду);

– 1 столова ложка цукру. Приготування: Помідори вимийте, обсушіть паперовими рушниками та розріжте на 2 чи 4 частини, видаляючи щільну плодоніжку. Для такої аджики найкраще підходять м'ясисті сорти типу "сливка" з мінімальною кількістю водянистого насіння, щоб соус не вийшов занадто рідким. Солодкий і гострий перець очистіть від хвостиків. Якщо хочете отримати максимально пекучу гостроту, насіння в стручках чилі залиште, якщо ж помірну – вичистіть його разом із білими внутрішніми перетинками. Корінь хрону ретельно промийте щіткою від залишків землі, очистіть від верхньої шкірки овочечисткою або ножем і наріжте брусочками, які зручно подавати в м'ясорубку. Зубчики часнику звільніть від лушпиння. Щоб подрібнення хрону не виїдало очі, натягніть на вихідний отвір м'ясорубки щільний поліетиленовий пакет і зафіксуйте його краї банківською гумкою. Пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки хрін, часник, обидва види перцю та помідори. Перелийте овочеву суміш у велику емальовану миску чи скляну ємність. Всипте кам'яну сіль та цукор. Ретельно вимішуйте масу дерев'яною або силіконовою лопаткою протягом 3 – 5 хвилин, поки кристали солі повністю не розчиняться у томатному соку. Залиште миску з аджикою на кухні за кімнатної температури на 30 – 40 хвилин, прикривши чистим рушником. Ще раз добре перемішайте та зніміть пробу: за бажанням можна додати трохи більше солі чи гостроти. Скляні банки та капронові або гвинтові кришки ретельно вимийте з харчовою содою та повністю висушіть (вони мають бути абсолютно сухими, без крапель води). Розлийте соус по банках, не доливаючи до самого краю близько 1 сантиметра. Щільно закрийте кришками та відправте на зберігання в холодильник або холодний сухий погріб із температурою від +2 до +6 градусів. За таких умов свіжа приправа чудово стоїть до самої весни.