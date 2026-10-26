Настоящий "огонек" к салу и мясу: рецепт жгучей сырой аджики с корнем хрена

Вкусная аджика с острым акцентом / "Готовить просто"
Сырая аджика с добавлением свежего корня хрена и чеснока – это культовая зимняя приправа, которая сохраняет свежий вкус летних овощей без единой капли уксуса и длительного варки у плиты.
Секрет долговечности такой заготовки кроется в мощных природных консервантах. Острый корень хрена и чеснок богаты бактерицидными фитонцидами и эфирными маслами, которые полностью останавливают процессы брожения в свежих помидорах и сохраняют насыщенный рубиновый цвет соуса в течение многих месяцев.
Как приготовить аджику с хреном?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
овощная основа:
– 2 килограмма спелых мясистых помидоров;
– 500 граммов сладкого болгарского перца (желательно красного цвета);
– 200 граммов свежего корня хрена;
– 150 граммов очищенного чеснока;
– 2 стручка острого перца чили; специи и консерванты:
– 2 столовые ложки большой каменной соли (без йода);
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Помидоры вымойте, просушите бумажными полотенцами и разрежьте на 2 или 4 части, удаляя плотную плодоножку.
- Для такой аджики лучше всего подходят мясистые сорта типа "сливка" с минимальным количеством водянистых семян, чтобы соус не получился слишком жидким.
- Сладкий и острый перец очистите от хвостиков.
- Если хотите получить максимально жгучую остроту, семена в стручках чили оставьте, если же умеренную – удалите их вместе с белыми внутренними перегородками.
- Корень хрена тщательно промойте щеткой от остатков земли, очистите от верхней кожицы овощечисткой или ножом и нарежьте брусочками, которые удобно загружать в мясорубку.
- Зубчики чеснока очистите от шелухи. Чтобы при измельчении хрена не щипало глаза, натяните на выходное отверстие мясорубки плотный полиэтиленовый пакет и закрепите его края банковской резинкой.
- Пропустите через мелкую решетку мясорубки хрен, чеснок, оба вида перца и помидоры.
- Перелейте овощную смесь в большую эмалированную миску или стеклянную емкость. Добавьте каменную соль и сахар.
- Тщательно перемешайте массу деревянной или силиконовой лопаткой в течение 3 – 5 минут, пока кристаллы соли полностью не растворятся в томатном соке.
- Оставьте миску с аджикой на кухне при комнатной температуре на 30 – 40 минут, накрыв чистым полотенцем.
- Еще раз хорошо перемешайте и попробуйте: по желанию можно добавить немного больше соли или остроты.
- Стеклянные банки и капроновые или винтовые крышки тщательно вымойте пищевой содой и полностью высушите (они должны быть абсолютно сухими, без капель воды).
- Разлейте соус по банкам, не доливая до самого края примерно на 1 сантиметр.
- Плотно закройте крышками и отправьте на хранение в холодильник или холодный сухой погреб с температурой от +2 до +6 градусов.
- В таких условиях свежая приправа прекрасно хранится до самой весны.
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