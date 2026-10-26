Настоящий "огонек" к салу и мясу: рецепт жгучей сырой аджики с корнем хрена

Вкусная аджика с острым акцентом / "Готовить просто"

Сырая аджика с добавлением свежего корня хрена и чеснока – это культовая зимняя приправа, которая сохраняет свежий вкус летних овощей без единой капли уксуса и длительного варки у плиты.

Секрет долговечности такой заготовки кроется в мощных природных консервантах. Острый корень хрена и чеснок богаты бактерицидными фитонцидами и эфирными маслами, которые полностью останавливают процессы брожения в свежих помидорах и сохраняют насыщенный рубиновый цвет соуса в течение многих месяцев. Реклама Adv Как приготовить аджику с хреном? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

овощная основа:

– 2 килограмма спелых мясистых помидоров;

– 500 граммов сладкого болгарского перца (желательно красного цвета);

– 200 граммов свежего корня хрена;

– 150 граммов очищенного чеснока;

– 2 стручка острого перца чили; специи и консерванты:

– 2 столовые ложки большой каменной соли (без йода);

– 1 столовая ложка сахара. Приготовление: Помидоры вымойте, просушите бумажными полотенцами и разрежьте на 2 или 4 части, удаляя плотную плодоножку. Для такой аджики лучше всего подходят мясистые сорта типа "сливка" с минимальным количеством водянистых семян, чтобы соус не получился слишком жидким. Сладкий и острый перец очистите от хвостиков. Если хотите получить максимально жгучую остроту, семена в стручках чили оставьте, если же умеренную – удалите их вместе с белыми внутренними перегородками. Корень хрена тщательно промойте щеткой от остатков земли, очистите от верхней кожицы овощечисткой или ножом и нарежьте брусочками, которые удобно загружать в мясорубку. Зубчики чеснока очистите от шелухи. Чтобы при измельчении хрена не щипало глаза, натяните на выходное отверстие мясорубки плотный полиэтиленовый пакет и закрепите его края банковской резинкой. Пропустите через мелкую решетку мясорубки хрен, чеснок, оба вида перца и помидоры. Перелейте овощную смесь в большую эмалированную миску или стеклянную емкость. Добавьте каменную соль и сахар. Тщательно перемешайте массу деревянной или силиконовой лопаткой в течение 3 – 5 минут, пока кристаллы соли полностью не растворятся в томатном соке. Оставьте миску с аджикой на кухне при комнатной температуре на 30 – 40 минут, накрыв чистым полотенцем. Еще раз хорошо перемешайте и попробуйте: по желанию можно добавить немного больше соли или остроты. Стеклянные банки и капроновые или винтовые крышки тщательно вымойте пищевой содой и полностью высушите (они должны быть абсолютно сухими, без капель воды). Разлейте соус по банкам, не доливая до самого края примерно на 1 сантиметр. Плотно закройте крышками и отправьте на хранение в холодильник или холодный сухой погреб с температурой от +2 до +6 градусов. В таких условиях свежая приправа прекрасно хранится до самой весны.

Новости по вашим интересам

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter