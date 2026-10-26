Справжній "вогник" до сала та м'яса: рецепт пекучої сирої аджики з коренем хрону

Смачна аджика з пекучим акцентом / "Готувати просто"
Сира аджика з додаванням свіжого кореня хрону та часнику – це культова зимова приправа, яка зберігає свіжий смак літніх овочів без жодної краплі оцту та тривалого виварювання біля плити.
Секрет стійкості такої заготовки криється в потужних природних консервантах. Гострий корінь хрону та часник багаті на бактерицидні фітонциди й ефірні олії, які повністю зупиняють процеси бродіння у свіжих томатах і зберігають насичений рубіновий колір соусу протягом багатьох місяців.
Як приготувати аджику з хроном?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
овочева основа:
– 2 кілограми стиглих м'ясистих помідорів;
– 500 грамів солодкого болгарського перцю (переважно червоного кольору);
– 200 грамів свіжого кореня хрону;
– 150 грамів очищеного часнику;
– 2 стручки гострого перцю чилі;
спеції та консерванти:
– 2 столові ложки великої кам'яної солі (без йоду);
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Помідори вимийте, обсушіть паперовими рушниками та розріжте на 2 чи 4 частини, видаляючи щільну плодоніжку.
- Для такої аджики найкраще підходять м'ясисті сорти типу "сливка" з мінімальною кількістю водянистого насіння, щоб соус не вийшов занадто рідким.
- Солодкий і гострий перець очистіть від хвостиків.
- Якщо хочете отримати максимально пекучу гостроту, насіння в стручках чилі залиште, якщо ж помірну – вичистіть його разом із білими внутрішніми перетинками.
- Корінь хрону ретельно промийте щіткою від залишків землі, очистіть від верхньої шкірки овочечисткою або ножем і наріжте брусочками, які зручно подавати в м'ясорубку.
- Зубчики часнику звільніть від лушпиння. Щоб подрібнення хрону не виїдало очі, натягніть на вихідний отвір м'ясорубки щільний поліетиленовий пакет і зафіксуйте його краї банківською гумкою.
- Пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки хрін, часник, обидва види перцю та помідори.
- Перелийте овочеву суміш у велику емальовану миску чи скляну ємність. Всипте кам'яну сіль та цукор.
- Ретельно вимішуйте масу дерев'яною або силіконовою лопаткою протягом 3 – 5 хвилин, поки кристали солі повністю не розчиняться у томатному соку.
- Залиште миску з аджикою на кухні за кімнатної температури на 30 – 40 хвилин, прикривши чистим рушником.
- Ще раз добре перемішайте та зніміть пробу: за бажанням можна додати трохи більше солі чи гостроти.
- Скляні банки та капронові або гвинтові кришки ретельно вимийте з харчовою содою та повністю висушіть (вони мають бути абсолютно сухими, без крапель води).
- Розлийте соус по банках, не доливаючи до самого краю близько 1 сантиметра.
- Щільно закрийте кришками та відправте на зберігання в холодильник або холодний сухий погріб із температурою від +2 до +6 градусів.
- За таких умов свіжа приправа чудово стоїть до самої весни.
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