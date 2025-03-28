Просто танутиме в роті: рецепт сирної запіканки без манки, що стане улюбленою

Сирна запіканка – це одна з тих страв, яка ніколи не виходить із моди. Відома своєю ніжною текстурою та ледь помітною солодкістю, ця страва підкорює смак з першого ж шматочка.

Багато рецептів традиційно включають манну крупу, яка надає запіканці виразного смаку. Однак, кулінари стверджують, що приготувати смачну сирну запіканку цілком можливо і без цього інгредієнта. До того, це створить легшу та повітрянішу версію страви, пише 24 Канал.

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Запіканка сирна без манки та борошна

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів сиру у вигляді пасти;

– 3 яйця;

– 5 столових ложок цукру;

– 2 столові ложки з гіркою сметани;

– 2 столові ложки з гіркою крохмалю;

– дрібка солі;

– пакетик ванільного цукру;

– вершкове масло.

Приготування:

У мисці з'єднайте сир, яєчні жовтки, сметану, ванільний цукор, крохмаль, сіль і цукор. Збийте до отримання однорідної консистенції.

В окремій місткості збийте яєчні білки до стійких піків, акуратно введіть в тісто силіконовою лопаткою. Перемішайте, викладіть масу у форму для запікання, змащену вершковим маслом.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 35 – 40 хвилин. Готово!

Сирна запіканка спершу матиме пишну текстуру, а при охолодженні може злегка "впасти". Це явище цілком нормальне і не вплине на загальний смак страви.

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