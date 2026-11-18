Домашні сирні бейгли – це швидка альтернатива класичній дріжджовій випічці, яку не потрібно годинами вистоювати чи попередньо відварювати у воді.

Завдяки поєднанню кисломолочного та тертого твердого сиру тісто виходить м'яким, еластичним і напрочуд повітряним усередині, а під час випікання вкривається тонкою апетитною золотистою скоринкою. Готується така випічка всього за 30 хвилин і чудово підходить як основа для ситних ранкових бутербродів.

Теплі бейгли можна розрізати вздовж і доповнити вершковим сиром, слабосолоним лососем, авокадо, яйцем пашот або свіжими овочами й зеленню.

Як зробити сирні бейгли?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру 5 – 9% жирності;

– 120 грамів твердого сиру;

– 150 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

для змащування та посипання:

– 1 курячий жовток;

– 1 столова ложка насіння білого або чорного кунжуту.

Приготування: