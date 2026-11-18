Печемо ароматні сирні бейгли / Shuba
Домашні сирні бейгли – це швидка альтернатива класичній дріжджовій випічці, яку не потрібно годинами вистоювати чи попередньо відварювати у воді.
Завдяки поєднанню кисломолочного та тертого твердого сиру тісто виходить м'яким, еластичним і напрочуд повітряним усередині, а під час випікання вкривається тонкою апетитною золотистою скоринкою. Готується така випічка всього за 30 хвилин і чудово підходить як основа для ситних ранкових бутербродів.
Теплі бейгли можна розрізати вздовж і доповнити вершковим сиром, слабосолоним лососем, авокадо, яйцем пашот або свіжими овочами й зеленню.
Як зробити сирні бейгли?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру 5 – 9% жирності;
– 120 грамів твердого сиру;
– 150 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
для змащування та посипання:
– 1 курячий жовток;
– 1 столова ложка насіння білого або чорного кунжуту.
Приготування:
- У глибокій мисці розімніть виделкою кисломолочний сир разом із курячим яйцем і сіллю до однорідної маси, після чого додайте натертий на середній тертці твердий сир і ретельно перемішайте.
- Всипте просіяне пшеничне борошно з розпушувачем і швидко замісіть м'яке, слухняне тісто, яке майже не липне до рук.
- Поділіть сирне тісто на 4 рівні частини, скачайте з кожної кульку, злегка притисніть її долонею у товстий коржик і зробіть пальцем або ручкою дерев'яної ложки отвір посередині діаметром 2 – 3 сантиметри, формуючи акуратне кільце.
- Перекладіть заготовки на застелене пергаментом деко на відстані 3 – 4 сантиметри одна від одної, змастіть поверхню збитим жовтком і щедро посипте кунжутом.
- Випікайте бейгли у заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин до насиченого золотисто-рум'яного кольору.
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