Печем ароматные творожные бейглы / Shuba
Домашние творожные бейглы – это быстрая альтернатива классической дрожжевой выпечке, которую не нужно часами выдерживать или предварительно отваривать в воде.
Благодаря сочетанию творога и тертого твердого сыра тесто получается мягким, эластичным и удивительно воздушным внутри, а во время выпечки покрывается тонкой аппетитной золотистой корочкой. Такая выпечка готовится всего за 30 минут и прекрасно подходит в качестве основы для сытных утренних бутербродов.
Теплые бейглы можно разрезать вдоль и дополнить сливочным сыром, слабосоленым лососем, авокадо, яйцом-пашот или свежими овощами и зеленью.
Как приготовить творожные бейглы?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов творога 5 – 9% жирности;
– 120 граммов твердого сыра;
– 150 граммов пшеничной муки высшего сорта;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
для смазывания и посыпки:
– 1 желток;
– 1 столовая ложка семян белого или черного кунжута.
Приготовление:
- В глубокой миске разомните вилкой творог вместе с куриным яйцом и солью до однородной массы, после чего добавьте твердый сыр, натертый на средней терке, и тщательно перемешайте.
- Всыпьте просеянную пшеничную муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое, податливое тесто, которое почти не липнет к рукам.
- Разделите творожное тесто на 4 равные части, скатайте из каждой шарик, слегка прижмите его ладонью, чтобы получилась толстая лепешка, и сделайте пальцем или ручкой деревянной ложки отверстие посередине диаметром 2 – 3 сантиметра, формируя аккуратное кольцо.
- Переложите заготовки на застеленный пергаментом противень на расстоянии 3 – 4 сантиметра друг от друга, смажьте поверхность взбитым желтком и щедро посыпьте кунжутом.
- Выпекайте бейглы в заранее разогретой до 190 градусов духовке в течение 20 – 25 минут до насыщенного золотисто-румяного цвета.
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