Благодаря сочетанию творога и тертого твердого сыра тесто получается мягким, эластичным и удивительно воздушным внутри, а во время выпечки покрывается тонкой аппетитной золотистой корочкой. Такая выпечка готовится всего за 30 минут и прекрасно подходит в качестве основы для сытных утренних бутербродов.

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Теплые бейглы можно разрезать вдоль и дополнить сливочным сыром, слабосоленым лососем, авокадо, яйцом-пашот или свежими овощами и зеленью.

Как приготовить творожные бейглы?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов творога 5 – 9% жирности;

– 120 граммов твердого сыра;

– 150 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

для смазывания и посыпки:

– 1 желток;

– 1 столовая ложка семян белого или черного кунжута.

Приготовление:

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