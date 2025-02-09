Ідеальний вибір на вихідні: рецепт улюблених сирних пончиків

Сирні пончики смакують як дорослим, так і дітям. Готувати їх дуже легко, а результат виходить завжди ідеальним.

Сирні пончики стануть яскравим акордом вихідного дня. Додайте до них улюблений гарячий напій – і атмосфера для часу поряд з найріднішими буде вкрай затишною. 24 Канал пропонує зробити сирні пончики за рецептом порталу Gotujmy. Читайте також Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом Рецепт сирних пончиків Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 500 грамів сиру;

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 яєчні жовтки;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 50 мілілітрів вершків;

– олія для смаження;

– цукрова пудра для посипання. Приготування: Сир віджимаємо через прес або марлю, щоб видалити зайву вологу. На кондитерську дошку насипаємо борошно, додаємо сир, цукор, ванільний цукор, яєчні жовтки, соду та вершки. Замішуємо м'яке тісто. Посипаємо тісто борошном та розкачуємо його товщиною приблизно 1 – 1,5 сантиметра. За допомогою склянки вирізаємо з тіста кружечки. У кожному кружечку робимо невеликий отвір за допомогою кришки або іншого підручного засобу. У глибокій сковороді або фритюрниці розігріваємо олію, додавши до неї трохи спирту для зменшення кількості жиру, який вбереться в пончики. Обережно опускаємо пампушки в гарячу олію та обсмажуємо їх з обох боків до золотистої скоринки. Готові пампушки викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Посипаємо пампушки цукровою пудрою та подаємо до чаю або кави. Смачного! В цей сніданок закохуються уся: рецепт тосту з авокадо та яйцем.