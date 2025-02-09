9 лютого, 12:02
Ідеальний вибір на вихідні: рецепт улюблених сирних пончиків
Сирні пончики смакують як дорослим, так і дітям. Готувати їх дуже легко, а результат виходить завжди ідеальним.
Сирні пончики стануть яскравим акордом вихідного дня. Додайте до них улюблений гарячий напій – і атмосфера для часу поряд з найріднішими буде вкрай затишною. 24 Канал пропонує зробити сирні пончики за рецептом порталу Gotujmy.
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру;
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 яєчні жовтки;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 50 мілілітрів вершків;
– олія для смаження;
– цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Сир віджимаємо через прес або марлю, щоб видалити зайву вологу. На кондитерську дошку насипаємо борошно, додаємо сир, цукор, ванільний цукор, яєчні жовтки, соду та вершки. Замішуємо м'яке тісто.
- Посипаємо тісто борошном та розкачуємо його товщиною приблизно 1 – 1,5 сантиметра. За допомогою склянки вирізаємо з тіста кружечки.
- У кожному кружечку робимо невеликий отвір за допомогою кришки або іншого підручного засобу.
- У глибокій сковороді або фритюрниці розігріваємо олію, додавши до неї трохи спирту для зменшення кількості жиру, який вбереться в пончики.
- Обережно опускаємо пампушки в гарячу олію та обсмажуємо їх з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові пампушки викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Посипаємо пампушки цукровою пудрою та подаємо до чаю або кави.
Смачного!
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