Сырные пончики станут ярким аккордом выходного дня. Добавьте к ним любимый горячий напиток – и атмосфера для времени рядом с родными будет крайне уютной. 24 Канал предлагает сделать творожные пончики по рецепту портала Gotujmy.
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Рецепт творожных пончиков
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов сыра;
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 яичных желтка;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 50 миллилитров сливок;
– масло для жарки;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Творог отжимаем через пресс или марлю, чтобы удалить лишнюю влагу. На кондитерскую доску насыпаем муку, добавляем творог, сахар, ванильный сахар, яичные желтки, соду и сливки. Замешиваем мягкое тесто.
- Посыпаем тесто мукой и раскатываем его толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра. С помощью стакана вырезаем из теста кружочки.
- В каждом кружочке делаем небольшое отверстие с помощью крышки или другого подручного средства.
- В глубокой сковороде или фритюрнице разогреваем масло, добавив в него немного спирта для уменьшения количества жира, который впитается в пончики.
- Осторожно опускаем пончики в горячее масло и обжариваем их с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
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