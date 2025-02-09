Сырные пончики станут ярким аккордом выходного дня. Добавьте к ним любимый горячий напиток – и атмосфера для времени рядом с родными будет крайне уютной. 24 Канал предлагает сделать творожные пончики по рецепту портала Gotujmy.

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Рецепт творожных пончиков

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов сыра;

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 2 яичных желтка;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 50 миллилитров сливок;

– масло для жарки;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Творог отжимаем через пресс или марлю, чтобы удалить лишнюю влагу. На кондитерскую доску насыпаем муку, добавляем творог, сахар, ванильный сахар, яичные желтки, соду и сливки. Замешиваем мягкое тесто. Посыпаем тесто мукой и раскатываем его толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра. С помощью стакана вырезаем из теста кружочки. В каждом кружочке делаем небольшое отверстие с помощью крышки или другого подручного средства. В глубокой сковороде или фритюрнице разогреваем масло, добавив в него немного спирта для уменьшения количества жира, который впитается в пончики. Осторожно опускаем пончики в горячее масло и обжариваем их с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

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